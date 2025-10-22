Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NAPADAČ UHIĆEN

Vučić pokazao snimku pucnjave, otkrio detalje incidenta ispred parlamenta: 'Odmah je pao'

Beograd: Vučić se izvanredno obratio javnosti zbog pucnjave i požara "Ćacilenda"
Foto: Antonio Ahel
1/23
Autori: Vecernji.hr , Hina
22.10.2025.
u 15:18

"Ovo je nedvojbeno teroristički akt jer je korišteno vatreno oružje sa jasnim političkim motivom", rekao je Vučić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao je u srijedu terorističkim činom pucnjavu ispred parlamenta u središtu Beograda u kojoj je jedan muškarac ranjen i napadač uhićen, javlja novinska agencija Beta. Do pucnjave i požara došlo je u nelegalnom šatorskom kampu koji su na platou ispred parlamenta u ožujku podigle pristaše vladajuće stranke kao protutežu višemjesečnim studentskim protuvladinim prosvjedima.

"Ovo je nedvojbeno teroristički akt jer je korišteno vatreno oružje sa jasnim političkim motivom", rekao je Vučić novinarima. Ministar zdravstva Zlatibor Lončar je izjavio da je napadač želio "zapaliti ljude koji su protiv blokada i za normalan život, a mirno su sjedili u tim šatorima", prenosi agencija Beta. U povodu incidenta oglasili su se Studenti u blokadi koji su na X-u rekli da s time nemaju nikakve veze. "Naš put nikada nije bio put nasilja", napisali su. 

Vučić je otkrio da je "užasan teroristički napad" počinio V.A. (1955.), rođen u Beogradu i s prijavljenim prebivalištem u općini Stari Grad. Uz to, Vučić je kazao kako je u pucnjavi ranjen M.B. Prikazao je i snimku njegova ranjavanja.

"Odmah je pao. Radi se o osobi koja je htjela ući u šator i vidjeti što radi napadač. Nitko nije ozlijeđen, kako neki žele reći, zbog plinske boce. Izravno je upucan iz pištolja", kazao je Vučić te dodao kako je muškarac na operaciji. "Uvijek postoji opasnost od unutarnjeg krvarenja i drugih komplikacija. Čim okolnosti dopuste, posjetit ćemo ga." Prikazana je i snimka na kojoj uhićeni V.A. tvrdi da je pucao jer je mislio da će ga pripadnici policije nakon toga ubiti, prenosi Blic.

Planuo 'ćacilend' u Beogradu. Vučić: 'Ovo je terorizam!'

Vatrogasci su ugasili požar i u tijeku je uklanjanje ostataka izgorjelih šatora. Policajci blokiraju to područje za prolaznike. Oporbene stranke zatražile su danas hitno uklanjanje šatorskih naselja, ocijenivši da je incident "najdrastičniji dokaz da je Srbija postala talac radikalizirane i kriminalizirane politike opasnih ljudi".

Kamp "funkcionira nesmetano isključivo zahvaljujući otvorenoj potpori policije, koja ne štiti građane već predano osigurava kriminalce okupljene oko tog paravojnog kampa", navela je oporba. Val prosvjeda u Srbiji izazvala je nesreća u Novom Sadu prije godinu dana kada je na rekonstruiranom željezničkom kolodvoru pala nadstrešnica ubivši 16 osoba. Prosvjednici za nesreću optužuju korupciju vlasti.
Ključne riječi
požar Srbija Aleksandar Vučić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja