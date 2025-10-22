Vučić pokazao snimku pucnjave, otkrio detalje incidenta ispred parlamenta: 'Odmah je pao'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao je u srijedu terorističkim činom pucnjavu ispred parlamenta u središtu Beograda u kojoj je jedan muškarac ranjen i napadač uhićen, javlja novinska agencija Beta. Do pucnjave i požara došlo je u nelegalnom šatorskom kampu koji su na platou ispred parlamenta u ožujku podigle pristaše vladajuće stranke kao protutežu višemjesečnim studentskim protuvladinim prosvjedima.

"Ovo je nedvojbeno teroristički akt jer je korišteno vatreno oružje sa jasnim političkim motivom", rekao je Vučić novinarima. Ministar zdravstva Zlatibor Lončar je izjavio da je napadač želio "zapaliti ljude koji su protiv blokada i za normalan život, a mirno su sjedili u tim šatorima", prenosi agencija Beta. U povodu incidenta oglasili su se Studenti u blokadi koji su na X-u rekli da s time nemaju nikakve veze. "Naš put nikada nije bio put nasilja", napisali su.

Vučić je otkrio da je "užasan teroristički napad" počinio V.A. (1955.), rođen u Beogradu i s prijavljenim prebivalištem u općini Stari Grad. Uz to, Vučić je kazao kako je u pucnjavi ranjen M.B. Prikazao je i snimku njegova ranjavanja.

"Odmah je pao. Radi se o osobi koja je htjela ući u šator i vidjeti što radi napadač. Nitko nije ozlijeđen, kako neki žele reći, zbog plinske boce. Izravno je upucan iz pištolja", kazao je Vučić te dodao kako je muškarac na operaciji. "Uvijek postoji opasnost od unutarnjeg krvarenja i drugih komplikacija. Čim okolnosti dopuste, posjetit ćemo ga." Prikazana je i snimka na kojoj uhićeni V.A. tvrdi da je pucao jer je mislio da će ga pripadnici policije nakon toga ubiti, prenosi Blic.

Vatrogasci su ugasili požar i u tijeku je uklanjanje ostataka izgorjelih šatora. Policajci blokiraju to područje za prolaznike. Oporbene stranke zatražile su danas hitno uklanjanje šatorskih naselja, ocijenivši da je incident "najdrastičniji dokaz da je Srbija postala talac radikalizirane i kriminalizirane politike opasnih ljudi".

Kamp "funkcionira nesmetano isključivo zahvaljujući otvorenoj potpori policije, koja ne štiti građane već predano osigurava kriminalce okupljene oko tog paravojnog kampa", navela je oporba. Val prosvjeda u Srbiji izazvala je nesreća u Novom Sadu prije godinu dana kada je na rekonstruiranom željezničkom kolodvoru pala nadstrešnica ubivši 16 osoba. Prosvjednici za nesreću optužuju korupciju vlasti.