Podmetnuo požar u kojem je mladić teško ozlijeđen

Jučer, 21. listopada oko 19 sati, na glinskom području, 58-godišnjak je u namjeri da izazove požar, zapalio pogonsko gorivo u prostoriji kuće uslijed čega je 25-godišnjak zadobio teže tjelesne ozljede koje su mu okvalificirane u sisačkoj Općoj bolnici.

Osumnjičeni 58-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 0,34 promila.