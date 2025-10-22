Naši Portali
ZAPALIO POGONSKO GORIVO

Podmetnuo požar u kojem je mladić teško ozlijeđen

Vatrogasna vozila i oprema DVD-a Vodice
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
Autor
Danijel Prerad
22.10.2025.
u 13:13

Osumnjičeni 58-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije

Jučer, 21. listopada oko 19 sati, na glinskom području, 58-godišnjak je u namjeri da izazove požar, zapalio pogonsko gorivo u prostoriji kuće uslijed čega je 25-godišnjak zadobio teže tjelesne ozljede koje su mu okvalificirane u sisačkoj Općoj bolnici.

Osumnjičeni 58-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 0,34 promila.
Ključne riječi
policija požar

Kupnja