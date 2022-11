Vučić matirao Kurtija u prvom sporu: ”Zajednica srpskih općina na Kosovu, pa idemo dalje”

Sjedinjene Američke Države i Europska unija, u strahu od izbijanja etničkih sukoba, velikim pritiskom uspjele su slomiti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija da se dogovore o automobilskim registarskim oznakama. Josep Borrell, visoki predstavnik EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, objavio je u srijedu navečer da su se pregovarači Srbije i Kosova dogovorili oko registarskih oznaka, izbjegavajući eskalaciju na sjeveru Kosova većinski nastanjenom Srbima.

Poštovati dogovore

"Imamo dogovor. S velikim zadovoljstvom mogu priopćiti da su se glavni pregovarači Kosova i Srbije, uz posredovanje EU-a, dogovorili o mjerama da se izbjegne dalja eskalacija i da se potpuno koncentriraju na prijedlog za normalizaciju odnosa", napisao je Borrell na Twitteru.

