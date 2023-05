Vučić: Dosad smo prikupili 9.401 komada oružja. Kritizirao i hrvatske medije

Nekoliko sati prije najavljenog velikog prosvjeda građana Srbije protiv nasilja danas je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao još jednu konferenciju za novinare na kojoj je govorio o nizu tema. Započeo je s rezultatima prikupljanja nelegalnog oružja rekavši kako su do jutros u 9 sati prikupili 9.401 komada različitog naoružanja, 460.537 metaka te 884 različitih minsko eksplozivnih sredstava od kojih je 711 bombi i zolja.

- Zadovoljan sam s rezultatima prikupljanja nelegalnog naoružanja, a u ovoj akciji je prikupljeno je mnogo više naoružanja nego u prethodne četiri legalizacije. Akcija će biti dugoročna i nećemo stati. Ovo je ogroman korak naprijed prema sigurnijem okruženju za djecu i sve građane – rekao je Vučić. Kazao je i kako je premijerka Ana Brnabić imala sastanak s predstavnikom roditelja OŠ Vladislav Ribnikar gdje se prošloga tjedna dogodio masakr, u kojemu je ubijeno 8 učenika i zaštitar škole, rekavši kako će svi zahtjevi roditelja biti ispunjeni. Najavio je i angažiranje svjetskih stručnjaka kako bi se pomoglo djeci, roditeljima i nastavnicima škole. Tražit će se iskustva Norveške, UNICEF-a, Los Angelesa i drugih. Prema njegovim riječima tijekom narednih godina bit će angažirano oko 250 psihologa koji će raditi s djecom.

Rekao je i kako je zadovoljan s odlukom o slanju policije u škole, koja je donesena poslije masakra, rekavši kako su zadovoljni i djeca, i nastavnici, i roditelji te da se svi osjećaju sigurnije. Prema njegovim riječima policajci u školama spriječit će 80 posto vršnjačkog nasilja ali i 95 posto nasilja nad nastavnim osobljem, a i svaki incident koji se dogodi brže će i lakše biti riješen. Za tu potrebu kazao je i kako Srbija ove godine treba zaposliti oko 2.500 policajaca. Najavio je kako će se i u Skupštini Srbije razgovarati o tragedijama u Beogradu i Mladenovcu i odgovornosti ministara. Na novinarski upit zašto i on, kao I premijerka Brnabić, nisu došli do škole i zapaliti svijeću rekao je kako je to učinio u crkvi te da nije vodio kamere.

Na novinarsku tvrdnju da se u hrvatskim medijima vrši kontinuirana kampanja protiv njega kazao je kako je očigledno da mediji u Hrvatskoj imaju najviše klikova kad njega po cijeli dan drže kao prvu vijest. - Photoshop im služi da budem ružniji nego što jesam. Svi tekstovi su im besmisleni. Kažu da se u Hrvatskoj živi bolje. Živi se bolje, naravno ali se razlika smanjuje. Hrvatska je desetljećima bila ispred Srbije ali razlika se smanjuje. Na to sam ponosan – rekao je Vučić. Kazao je i kako je iznimno zabrinut radi situacije na Kosovu, a posebno na sjeveru Kosova gdje žive većinom Srbi. Prozvao je i premijera Kosova Albina Kurtija rekavši kako on ima strastvenu potrebu da izaziva incidente i provocira sukobe da izbije nekakav rat ili sukob gdje bi on bio predstavljen kao nekakav albanski heroj. Prozvao je i zemlje EU rekavši kako je njima sada legitimno 3 posto izlaznosti na izbore, a nekada nije bilo legitimno niti 50 posto.

Najavio je i kako Srbija neće ići na skori najavljeni Savjet Europe koji se održava u Rejkjaviku rekavši kako će Srbija biti suzdržana kod glasanja o teritorijalnom integritetu. - Imali smo amandman da kada se govori o teritorijalnom integritetu Ukrajine da se stavi kao i kod drugih članica EU. Međutim, teritorijalni integritet je onaj koji oni poštuju i gdje njima odgovora, a gdje im ne odgovara je tim gore po te države. Srbija će biti suzdržana jer znamo da ne možemo ništa spriječiti ali će zato morati reći kako odluka nije donesena jednoglasno – rekao je Vučić. Bilo je riječi i o skupu SNS-a koji je najavljen za 26. svibanj rekavši kako će na njemu građanima biti prenesene važne stvari ali i nikoga neće psovati, vrijeđati, prijetiti… Kazao je i kako neće maltretirati ljude, zaustavljati promet niti bilo što slično.

