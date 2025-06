Vrijedi li kupiti auto star 22 godine? 'Kvaliteta se ne poriče, ali godine su godine'

Nakon što je s 26 godina uspješno položio vozački ispit, jedan korisnik Reddita odlučio je napraviti sljedeći logični korak – pronaći svoj prvi automobil. I to ne bilo kakav. Nakon što je uredio kuću i otplatio kredit, sada želi počastiti sebe – i baciti oko na Volvo iz 2003. godine. “Pronašao sam Volvo s60 iz 2003 godine, dizelaš. Oduvijek sam želio imati Volva, zbog nekog osjećaja sigurnosti, plus auto kuća koja ga prodaje daje i garanciju na njega na 3 godine... Ima kilometara, ali izgleda da je u dobrom stanju, čekam slj tjedan da odem na probnu vožnju i da povedem kompića koji je automehaničar da mi veli kaj misli.” No, prije svega, odlučio je pitati – internet. Što kaže Reddit zajednica? Je li to pametan izbor ili romantična zabluda jednog novopečenog vozača?

“Čudno da daju i jednu godinu garancije na tak stari auto gdje može doslovno bilo šta da ode. Obavezno pitaj šta sve spada u te 3 godine garancije da ne bi poslije bilo”, zabrinut je jedan korisnik, a nije jedini. “Ta garancija ti je vrlo vjerojatno glasi ovako: Pod garanciju spadaju motor i mjenjač, OSIM: ((tu umetni popis od ~30 stavki)). I kad prođeš kroz cijeli taj popis izuzetaka, ostanu ti blok motora i kućište mjenjača, koje ako strgaš - svaka ti čast”, upozoravaju komentari, a više njih ukazuje na mogućnost da je garancija jako specifična. “Nedavno je sestra zapela za Volvo V40/60 D2 (180-240 tkm) cca 2016.g. pa pitam mehaničara što misli, i odgovor je bio - nemoj. Kaže da su dijelovi užasno skupi, a da ti dizelaši pate od klasičnih dizel boljki. E sad, ovi stari dizelaši su uglavnom izdržljiviji, no opet se na dizelu 22 godine primijete više nego na benzincu. A ovu garanciju koju navodiš dobro provjeri jer možda ovi garantiraju samo na podvozje ili limariju, ili neki drugi specifični dio auta”, ispričao je jedan korisnik.

Godine ovog starog Volva su tema koje su se komentari dotaknuli više puta. “Sve su ti rekli - kvaliteta se ne poriče, ali 22 godine su 22 godine…”, kaže jedan od komentara, dok drugi dodaje “22 godine star auto ne vrijedi 4000 eura. 22 godine eksploatacije je puno čak i za Volvo. Isto tako me čudi 3 godine jamstva na takvo vozilo. Provjeri to još jednom i ukoliko se odlučiš na kupnju imaj tu “garanciju” negdje napismeno navedenu u kupoprodajnom ugovoru ili nekom aneksu.”