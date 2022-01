Vozaču prijeti 82.300 kuna kazne i četiri mjeseca zatvora

Prvog dana ove godine interventna policija je oko 20.20 sati u Međimurskoj ulici u Varaždinu zaustavila osobno vozilo kojim je upravljao 42-godišnjak. Provjerom je utvrđeno da je u automobil sjeo prije stjecanja prava na upravljanje i da mu je izrečena pravomoćna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije i mjera zabrane polaganja vozačkog ispita na rok od dvije godine zbog prethodno nagomilanih negativnih prekršajnih bodova.

Uz to, utvrđeno da je upravljao neregistriranim i neosiguranim vozilom te da na automobilu nije imao upaljena svjetla. Uhićen je i doveden u Policijsku upravu varaždinsku.

Prekršajna sutkinja Općinskog suda u Varaždinu odredila mu je zadržavanje u trajanju do sedam dana, a za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje ukupne novčane kazne u iznosu do 82.300 kuna i kazne zatvora u trajanju do 120 dana.

