Vlasnik zagrebačkog restorana: 'Račun za struju porastao s 40.000 na 120.000 kuna'

Vlasniku jednog zagrebačkog restorana Marinu Medaku račun za struju porastao je s 40.000 na 120.000 kuna. Kako je kazao za RTL, poduzetnici će ovim tempom uskoro morati početi dijeliti otkaze.

- U Hrvatskoj se destimulira konkurentnost, a to direktno znači građanima gdje smo do sada na 12 tisuća artikala koje smo prodavali mjesečno je bio trošak struje 3,30 kuna po prodajnom artiklu. Kad dođete, popijete aperitiv to je 3,30. Sada je to sve skupa 10 kuna jer je 300 posto porast cijene struje, što znači da kada pojedete juhu 10 kuna struje, glavno jelo 10 kuna struje, kava 10 kuna struje i tako dalje. Nećemo biti konkurentni jer je to abnormalan iznos koji nam u potpunosti ruši sve. Govori se o 14 postotnih poena će biti nama trošak struje u poslovanju, a ukupan porez nama je 17 postotnih poena u poslovanju. Samo porez i struja dolaze na 27 postotnih poena bez daljnjih troškova, kazao je.

- Vlada prije svega koja je vlasnik HEP-a je morala izregulirati to da budemo konkurentni kao što sve europske zemlje rade da potiču i subvencioniraju potrošnju poduzetnicima, a ne na način da se političkom odlukom kompletan rizik i trošak svega Elektra prebaci na nas. Građanima smo digli 10 posto trošak struje, a 30 puta više poduzetnicima. To nema logike s mozgom - dodao je.

Smatra i kako je Vlada trebala reagirati odavno.

- Proizvodimo 50 posto vlastite električne energije. Pitanje je što je poskupilo u proizvodnji 50 posto vlastite električne energije, to je problematično. Što se dogodilo, nikom nije jasno ali su vidjeli da se žaba digla na nogu jer je vidjela da konja potkivaju. Elektra je digla cijenu i prebacila trošak na poduzetnike. To će uzrokovati otkaze, jer nećemo biti konkurentni. U Hrvatskoj sve firme posluju s 3 posto dobiti, a u ovoj situaciji je to 4-5 postotnih poena na kompletno poslovanje troška struje u poduzetništvu. Jedini način gdje će poduzetnici moći rezati je kroz dijeljenje otkaza. Znamo da je porast sirovina abnormalan, trošak energenata, svih goriva je nelogično otišao u nebesa, kazao je.

Komentirao je i tvrdnju da će zbog svega biti ugroženo 100 tisuća radnih mjesta.

- Vjerujem da je to realno dugoročno ako ostane ovako da je realno jer će sve ostale zemlje zaštititi poduzetnike, a Hrvatska ne. Štiti dobit Elektre, gdje imat će i dalje milijardu i pol kuna dobiti plus izdašna marketinška ulaganja da se reklamira HEP, kazao je Medak.

