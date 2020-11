Vlasnik trgovine dobio 'čestitku' od 30.500 kuna: 'Skoro sam pao u nesvijest, mogu staviti ključ u bravu'

Igor Poljak dobio je prekršajni nalog po kojem ukupno mora platiti 30.500 kuna jer je uhvaćen kako pred kraj radnog vremena u svojoj trgovini nema masku.

- Pa kada sam to dobio prije dva dana, umalo da nisam pao u nesvijest. Ako bi platio tu kaznu, mogu staviti ključ u bravu. Promet je ionako pao i jedva opstajemo, rekao je Igor Poljak, vlasnik tvrtke koja drži malu trgovinu sa zdravom hranom u Rijeci.

On je u četvrtak dobio prekršajni nalog jer nije imao masku u trgovini kada je došao inspektor civilne zašite. Njegova tvrtka od toga mora platiti 20.000 kuna, on osobno 10.000 kuna, ostatak je trošak postupka, navodi portal 24sata.

Poljak ima mali dućan "Zdrava košarica" i kaže da mu je inspektor došao pred kraj radnog vremena.

- Kažnjen sam kao da sam veliki trgovački lanac, to jednostavno ne mogu izdržat. Žalit ću se i idem na sud. Ovo je bilo prije više od mjesec dana, kada nisu još bile rigorozne mjere kao danas. Već sam išao zatvarati dućan, unutra nije bilo baš nikoga. Između mene i inspektora je bio i pleksiglas. Pitao me je zašto ne nosim masku, rekao sam da sam je taman bacio u smeće jer pospremam i zatvaram. Vidio je da imamo i dezinficijens, naljepnicu o nošenju maski u prostoru, pleksiglas. Pitao sam hoću li dobiti neku opomenu, kaznu, rekao je da će samo to poslati radi evidencije. I onda mi sad stigne ovakva kazna. Odvjetnik kojem sam se obratio kaže da još nije čuo da je u Hrvatskoj netko ovako kažnjen – rekao je Poljak.

Naime, povodom incidenta se oglasio i na Facebooku.

- Boriš se da preživiš i radiš. Po cijeli dan sam u firmi i jedini sam zaposleni. Lani kada je sve bilo u redu sam samo uplatio 250.000 kuna PDV-a državi. I onda ti ovako idiotski država ide kažnjavati. Njima je kazna jednaka jer smo tvrtka. Nitko ne uzme u obzir prihod, poslovanje, nego lupe ovakve kazne koje bi nam značile kraj. Nikako da shvate da oni žive od nas malih poduzetnika – rekao je.