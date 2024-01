Vlada predstavila uredbu o koeficijentima, sindikati: 'Ne želim nikome prijetiti, ali...'

Finalna verzija najavljene uredbe o koeficijentima predstavljena je ovog ponedjeljka na sastanku predstavnika sindikata i više ministarstava koja u tom sudjeluju, čime bi se koeficijenti trebali uskladiti za sva radna mjesta u javnim i državnim službama. Dok su paralelno uz to suci započeli svoj dvotjedni bijeli štrajk, liječnici također najavlju kako bi do štrajka moglo doći ako se vladina ponuda o povišicama ne poboljša, a o svemu su kasnije pred novinarima govorili i vladini i sindikalni predstavnici.

Iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja poručili su kako nisu zadovoljni ponudom. Kako je poručio Matija Kroflin, ponuda nije onakva kakva je obećana.

- Nismo zadovoljni ni s finalnim rezultatom. Danas smo dobili neke pomake u odnosu na ranije koeficijente. Moramo to sad ocijeniti i vidjeti u kojoj smo poziciji. Vlada će u srijedu dostaviti cjeloviti prijedlog uredbe i onda ćemo to analizirati. Mi u našem sustavu nismo zadovoljni - objasnio je. Predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić pak je poručio kako je njihov sindikat ''umjereno zadovoljan''.

- Velik problem u pregovorima bile su ocjene. Smatramo da nije bilo potrebe za time, to je minorno. Što se tiče koeficijenata, svima plaće rastu u prosjeku preko 30 posto računajući od prošle godine od svibnja. Zadnja etapa povećanja je preko 12 posto. Uvijek će biti nezadovoljnih, primili smo desetke prigovora. Mi kao sindikati dobit ćemo mogućnost, uredbe idu na mišljenje, imamo 15 dana za očitovanje. Osobno moje mišljenje pozitivno o ovom zakonu, mislim da je ovo dobar posao - objavili su sindikati, prenosi N1.

- Ne želim prijetiti nikome, mi kao socijalni partneri imamo pravo dati mišljenje. Dosad se nije događalo da su sindikati sudjelovali u procesu donošenja koeficijenata jer je to posao vlade. Sad smo imali utjecaja na taj proces, ali uvijek će biti onih koji gledaju drugačije. Napravili smo i revoluciju oko policijskih službenika. Preuzeli smo maksimu od sindikata njemačke policije koji ima maksimu borbe da prosječna plaća bude u gospodarstvu zemlje. Mi još nismo ostvarili cilj. Treba vremena i za to. Ovaj sustav je više honorirao one na dnu hranidbenog lanca. Pokušala se ispraviti nepravda za ljude koji nisu mogli živjeti od svog rada - dodaju.

Ovog ponedjeljka na hrvatskim je sudovima počeo bijeli štrajk sudaca, a iz Hrvatske udruge sudaca (UHS) izvijestili su kako je odaziv navodno veći od 80 posto. U sljedeća se dva tjedna, do petka 2. veljače, odgađaju sve radnje u prvostupanjskim i drugostupanjskim postupcima, osim u hitnim predmetima u kojima bi mogla nastupiti nenadoknadiva šteta. Za vrijeme trajanja mjera upozorenja svi suci bit će na radnom mjestu i obavljati ostale poslove u okviru svoje sudačke dužnosti cijelo radno vrijeme, objavili su ranije u priopćenju uz fotografije praznih hodnika na sudovima.

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak izjavio je u ponedjeljak uoči sastanka u Minitarstvu rada kako očekuje korekcije predloženih koeficijenata za dio radnika u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

"Očekujem da koeficijenti budu pomaknuti kod nezdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom, između NKV radnika i srednje stručne spreme, isto tako kod zdravstvenih radnika, između srednje stručne spreme i prvostupnika", izjavio je Topolnjak uoči sastanka sa sindikatima javnih službi u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i predstavljanja uredbe o koeficijentima za plaće.

