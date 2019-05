'Vlada koristi javna sredstva kako bi vodila kampanju protiv referendumske inicijative'

SDP-ov Peđa Grbin obratio se danas dopisom Ustavnom sudu pozivajući ga da upozori Vladu RH kako je nezakonito njeno provođenje antireferendumske kampanje. Naime, Vlada, odnosno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava platili su često emitiranje TV spotova kojima prezentiraju mirovinsku reformu koja je stupila na snagu još od 1. siječnja ove godine, ali i poručuju kako bi zahtjevi sindikata državu koštali 45 milijardi kuna.

- Dopisom sam pozvao Ustavni sud da iskoriste svoje ovlasti koje im omogućavaju da rade nadzor nad radnjama tijekom referendumskog postupka te da sudionike u referendumskom postupku, u konkretnom slučaju državna tijela, upozori da njihovo ponašanje nije u skladu s Ustavnom, odnosno zakonom. Vlada, odnosno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava koristi proračunska sredstva, koristi javna sredstva, novac poreznih obveznika kako bi ustvari financirala kampanju koja je direktno politički usmjerena ka negiranju tvrdnji sindikata i drugih koji sudjeluju u referendumskoj inicijativi "67 je previše" – objašnjava Grbin.

Vjeruje da je legitimno da političari koji su državni dužnosnici, bilo zastupnici, članovi vlade ili predsjednica RH imaju svoj stav o referendumskoj inicijativi, no sporno je, naglašava, da Vlada RH koristi javna sredstva kako bi vodila kampanju protiv referendumske inicijative.

- To nije dopušteno, to je po mojem mišljenju protivno Ustavu RH i Zakonu o financiranju referendumskih aktivnosti, Kodeksu dobre prakse Venecijanske komisije i zato tražim od Ustavnog suda da reagira i to spriječi. Mislim da bi bilo dobro da Ustavni sud reagira što je prije moguće jer po onome što smo jučer imali prilike čitati u medijima, Vlada RH planira ovu kampanju imati tijekom čitavog svibnja, a možda i nakon toga, koliko god im bude trebalo do raspisivanja ili neraspisivanja referenduma. Smatram da trebaju reagirati što prije, za ovo su sve činjenice više-manje poznate, imamo situaciju iz Slovenije gdje je Vrhovni sud nakon odluke Ustavnog suda ukinuo rezultate referenduma jer je Vlada Slovenije koristila javna sredstva kako bi vodila kampanju protiv referendumske inicijative – podsjeća Grbin.

Na komentar kako Željka Markić tvrdi da je vlada Zorana Milanovića govorila protiv njenog referenduma o definiciji braka, Grbin odgovara kako i dalje misli da je legitimno da se političari izjasne što misle o raznim pitanjima, pa tako i referendumu.

- Mislim da je legitimno da svatko od političara izrazi svoj stav o određenom pitanju, mislim da birači to od nas očekuju jer žele znati što ja mislim o pojedinim pitanjima, zbog toga su me birali u Hrvatski sabor. No jedno je sudjelovanje tako, a drugo je koristiti javna sredstva. Ako se sjećate referenduma 2013. godine, kampanja je postojala, vodio je SDP i SDP ju je i platio – zaključio je Grbin.

Video: Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u obilasku otoka Lošinj, Susak, Vele Srakane i Unija