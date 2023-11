VKS danas odlučuje o žalbama na presudu Nadanu Vidoševiću

Priča je počela u studenom 2013. još jednim spektakularnim uhićenjem u podsljemenskoj zoni, okončana je u prosincu 2021. izricanjem nepravomoćne presude, a hoće li ta presuda ostati kakva je, danas će odlučivati Visoki kazneni sud (VKS). Jer VKS će danas razmatrati žalbe na nepravomoćnu presudu u aferi HGK - Remorker u kojoj je Nadan Vidošević, bivši šef HGK, nepravomoćno osuđen na osam godina zatvora te mora vratiti 26 milijuna kuna. Osim njega, istom presudom, nepravomoćno je na dvije godine zatvora osuđena i Zdenka Peternel, nekada Vidoševićeva desna ruka, dok su Josipa Mladinov i Jasna Mikić nepravomoćno oslobođene optužbi. U odnosu na Jadranku Ivčić, donesena je odbijajuća presuda. Prije početka suđenja, krivnju su priznali Davor Komerički, Igor Premilovac, Vesna Rodić i Jasna Mrakovčić Grubić te su osuđeni na temelju sporazuma s USKOK-om.

Vidošević je u Remetincu od prosinca 2021., a za pretpostaviti je da će u žalbi tražiti manju kaznu ili ukidanje presude te novo suđenje. Što se tiče DORH-a, oni će se vjerojatno žaliti na oslobađajući dio nepravomoćne presude te moguće visine izrečenih kazni. VKS žalbe može prihvatiti ili odbiti, a nepravomoćna presuda može biti potvrđena, izmijenjena u smislu da se kazne snize ili povise te može biti ukinuta. Ako se dogodi ovo zadnje, onda će se cijeli slučaj ponovo vratiti na zagrebački Županijski sud, no ovaj put preizmijenjeno sudsko vijeće jer je sudac Zdravko Majerović, koji je donio nepravomoćnu presudu, u međuvremenu prešao u suce istrage.

Vidošević je uhićen potkraj 2013. zbog sumnje da je HGK od 2006. do 2011. oštetio za oko 36 milijuna kuna. U istražnom zatvoru proveo je pet mjeseci, a optužnica protiv njega podignuta je u srpnju 2015. Potvrđena je iz trećeg pokušaja, u rujnu 2016., jer su obrane koristile svoje pravo legalne opstrukcije pa su tražile izdvajanje raznih dokaza kao nezakonitih. Suđenje mu je počelo 14. studenog 2016. a tijekom njega saslušano je gotovo stotinjak svjedoka te su provedena brojna vještačenja, uključujući i ono koje se odnosilo na Vidoševićevu basnoslovnu imovinu. USKOK ga je teretio da mu je nerazmjer u primanjima i rashodima oko 33 milijuna kuna pa je tražio prošireno oduzimanje imovinske koristi. Budući da je Vidošević bio taj koji je morao dokazati da je imovinu stekao zakonito, on je to i učinio, pa mu je nesrazmjer u primanjima pao na devet milijuna kuna, zbog čega je USKOK na koncu odustao od zahtjeva za proširenim oduzimanjem imovinske koristi. No kako mu se na teret stavlja da je svojim postupcima stekao protupravnu imovinsku korist od oko 26 milijuna kuna, nepravomoćnom presudom je određeno da taj iznos mora vratiti

Tijek postupka, sporazumi o krivnji te izvedeni dokazi detaljno su analizirani u pisanom obrazloženju presude, u kojem je sudac Majerović obrazložio kojim je svjedocima vjerovao, a kojim ne, te zašto. Obrazložio je i na kojim je dokazima utemeljio nepravomoćnu osuđujuću presudu. Detaljno su izanalizirane obrane okrivljenika, a Vidošević je nijekao krivnju te je tvrdio da je bio žrtva "zloporabe represivnog aparata". Osporavao je i vrijednost iskaza Komeričkog i Premilovca, koji su ga inače teretili, opisujući kako je preko njih izvlačio novac. No sud njegovoj, kao ni obrani Z. Peternel, iako su bile jako detaljne, nije vjerovao.

- Kada se analiziraju obrane Nadana Vidoševića i Zdenke Peternel te kada se te obrane dovedu u vezu s dokumentacijom u spisu, utvrđeno je da upravo Vidošević bio taj koji je ostale povezao u zajedničko djelovanje. Početak njegova protupravnog djelovanja povezan je s razgovorom koji su vodili on i Komerički. Komerički je iskazivao da ga je Vidošević pitao zna li nekog tko bi preko svoje tvrtke htio prati novac, a Komerički mu je rekao da zna Premilovca, kojeg zovu "Mister 10 posto". Vidošević u obrani negira taj razgovor, negira da je organizirao grupu ljudi radi stjecanja osobne koristi, no sud nije prihvatio tu obranu. Sud je u tom djelu vjerovao Komeričkom, jer je upravo on osoba koja je po nalogu Vidoševića osmislila način neosnovanog isplaćivanja novca iz HGK prema tvrtkama koje je kontrolirao Komerički - navedeno je u obrazloženju nepravomoćne presude.

Sudac Majerović je pojasnio i zašto je sud vjerovao Komeričkom čiju su vjerodostojnost obrane osporavale. Prema mišljenju suda, Komerički je životno i uvjerljivo obrazložio zašto je pristao činiti kaznena djela onako kako ga je zatražio Vidošević.

- Kao osnovni motiv je naveo želju da zadrži posao koji je radio s HGK. Njegove navode je u bitnom u svom iskazu potvrdio i Premilovac. Vidošević je u obrani naveo da je konstrukcija optužnice neodrživa, neživotna, pogrešna i neprihvatljiva, no sud smatra da je konstrukcija optužnice osnovana, točna i životna. Iz obrane Vidoševića proizlazi da je izuzetno cijenio rad Komeričkog te da mu je vjerovao. Osim toga, Vidošević je tvrdio da je njihov odnos profesionalan, no pretragom Vidoševićevog mobitela nađen je podsjetnik na rođendan Komeričkog, dok je Komerički imao mejlove o Vidoševićevom rođendanu, što upućuje da im odnos nije bio samo profesionalan već i prijateljski - obrazložio je sud.

Za sud nema nikakve sumnje da je Vidošević počinio to za što ga je USKOK teretio, pa je navedeno i da je bio svjestan što i kako čini. - Ni Vidošević ni njegova obrana tijekom postupka nisu ukazivali da bi on tijekom činjenja tih djela bio smanjeno ubrojiv ili neubrojiv. Kao odrasla ubrojiva osoba, kao visoko obrazovana osoba, koja je u životu obnašala niz odgovornih rukovodećih dužnosti, Vidošević je bio svjestan da je zabranjeno to što je činio - stoji u obrazloženju nepravomoćne presude.

