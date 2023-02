Vještak svjedočio satima, a nastavit će 22.ožujka

Treća sreća. Tako bi se mogao nazvati dolazak Ismeta Kamala, čovjeka koji je potpisao knjigovodstveno-financijsko-revizorski nalaz u aferi Agrokor, u ponedjeljak na zagrebački Županijski sud. Tamo je došao kako bi pojasnio kako je nastao obrani sporan nalaz i kostur optužnice kojom se Ivica Todorić i još 14 osoba terete da su Agrokor oštetili za 1,2 milijardu kuna.

Obrani je taj nalaz sporan od početka. Tvrde da je Kamal bio u sukobu interesa jer je KPMG kojem je povjerena izrada nalaza, osim za DORH radio i za izvanrednu upravu Agrokora. Stoga obrana od početaka traži da se nalaz izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz. Optužno vijeće ih je već jednom odbilo, smatrajući da je riječ o zakonitom dokazu.

No oni su se žalili, a Visoki kazneni sud (VKS) im je dao za pravo. Vratili su spis na ponovno odlučivanje optužnom vijeću, uz uputu da se sasluša Kamal. Kamal je bio pozvan na ročište u studenom lani, te u siječnju ove godine. Ono u siječnju je odgođeno zbog njegove bolesti, dok je ono u studenom lani prekinuto taman prije no što je on trebao početi s iskazom jer je Ivica Todorić tražio izuzeće svih stranaka u postupku. Kamalovo svjedočenje danas je trajalo satima, nije dovršeno i bit će nastavljeno 22. ožujka, a Mate Matić, branitelj jednog od optuženika kazao je kako je Kamal danas ispitivan kao svjedok, a ne kao stručnjak.

- To znači da je dobio i upozorenja kao svjedok, da mora govoriti istinu i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo. Odgovarajući na pitanja Kamal je kazao da je radio za Agrokor kada su kupovali Mercator i to kao porezni savjetnik. Po nama je to nesporan sukob interesa. No čak i da ovaj dokaz ne bude izdvojen kao nezakonit, na njemu se ne može temeljiti sudska odluka. A ako se odluči da je nezakonit dokaz, onda se postavlja i pitanje nečije odgovornosti jer je to vještačenje plaćeno osam milijuna kuna, a to ide na trošak poreznih obveznika - kazao je Matić.

Ivica Todorić je pri dolasku na sud bio dobro raspoložen te je kazao "kako oni danas pobjeđuju". Uglavnom, nakon što Kamal kaže što ima, sutkinja Renata Pražetina Kaleb, odlučit će je li riječ o zakonitom ili nezakonitom dokazu te sukladno tome, ostaje li on u spisu ili ne. Ranije je smatrala da je riječ o zakonitom dokazu, a ma što god odlučila, nezadovoljna strana ima pravo žalbe o kojoj će odlučivati VKS. Kada se to pitanje riješi tek se onda može odlučiti o pravomoćnosti optužnice, a sve ovo znači da suđenje u slučaju Agrokor neće tako skoro početi.

>> VIDEO Oglasila se policija o pucnjavi u Španskom: 'I dalje tražimo napadača, žrtva (44) je kritično'