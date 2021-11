Vjeroučitelji, jedan Hrvat, drugi Srbin zamijenili sate: 'I djeca se u Vukovaru pitaju zašto ne mogu ići skupa u školu'

On je po nacionalnosti Hrvat, predaje katolički vjeronauk, priča ijekavicom i navija za Hajduk. S druge strane je on, koji je po nacionalnosti Srbin, predaje pravoslavni vjeronauk, priča ekavicom i navija za Crvenu zvezdu. Međutim, i pored svega toga oni su prije svega prijatelji i to i ne kriju. Riječ je o Josipu Matezoviću (33) i Vukašinu Cvetojeviću (39). Njih dvojica su sredinom ove godine, kao dva vjeroučitelja katoličkog i pravoslavnog vjeronauka u OŠ Dragutina Tadijanovića u Vukovaru, zamijenili sate pa je tako Matezović o Katoličkoj crkvi govorio učenicima srpske nacionalnosti, dok je Cvetojević o Srpskoj pravoslavnoj crkvi govorio učenicima hrvatske nacionalnosti.