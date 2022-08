Visoke tenzije zbog pomorske blokade: Kineski vojni brodovi plove prema Tajvanskom tjesnacu

Kina je američki posjet Tajvanu na najvišoj razini u posljednjih 25 godina osudila kao prijetnju miru i stabilnosti u Tajvanskom tjesnacu te uzvratila nizom vojnih vježbi, pozivom na razgovor američkom veleposlaniku u Pekingu i najavom obustave uvoza nekoliko poljoprivrednih proizvoda iz Tajvana.

Kina smatra Tajvan dijelom svog teritorija i nikada nije odustala od upotrebe sile nastojeći ga staviti pod svoju kontrolu. Sjedinjene Države upozorile su Kinu da ne koristi posjet Nancy Pelosi, predsjednice Zastupničkog doma američkog Kongresa, kao izgovor za vojnu akciju protiv Tajvana.

Tajvansko ministarstvo obrane je zabrinuto zbog kineskih vojnih manevara jer zadiru u teritorijalne vode Tajvana, no tajvanska predsjednica Tsai Ing Wen je poručila da Tajvan neće ustuknuti.

Posjet predsjednice Zastupničkog doma američkog Kongresa Tajvanu izazvao je bijes Pekinga koji otok smatra dijelom svog teritorija i protivi se svakoj inicijativi koja tajvanskim vlastima daje međunarodni legitimitet.

Pelosi je kasno u utorak stigla u Taipei na nenajavljeno ali pomno praćeno putovanje, rekavši kako ono pokazuje nepokolebljivu predanost SAD-a samoupravnom otoku za koji Peking tvrdi da je dio Kine.

Kinesko ministarstvo obrane najavilo je "ciljane vojne akcije", s nizom vojnih manevara oko otoka, koji će započeti u četvrtak, a trajati do nedjelje, uključujući "ispaljivanje bojevog streljiva dugog dometa" u Tajvanskom tjesnacu, koji odvaja otok od kontinentalne Kine.

Označavanje šest velikih zona isključenja oko Tajvana tijekom vojne vježbe koja počinje u četvrtak i traje četiri dana, ima potencijal pretvoriti ovo u krizu punih razmjera, piše BBC.

It seems that the main response from mainland #China to the arrival of Nancy Pelosi in #Taiwan could be a series of air and sea live fire military exercises over several days all round the island. See map below… pic.twitter.com/PZVo8rokGX