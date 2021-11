Više ozlijeđenih u sudaru vlakova na jugozapadu Engleske

Više osoba ozlijeđeno je u sudaru vlakova u Salisburyju na jugozapadu Engleske, objavila je britanska prometna policija.

"Ozlijeđeno je više osoba no srećom nitko nije smrtno stradao", objavili su iz policije.

Prema riječima glasnogovornika Željezničke mreže, posljednji vagon jednoga vlaka udario je u zapreku na pruzi prilikom ulaska u postaju u Salisburyju te je time sva signalizacija na tom području prestala funkcionirati. Zbog nedostatka signalizacije drugi je vlak udario u prvi.

#BREAKING The Rail Accident Investigation Branch is responding to the incident in #Salisbury. pic.twitter.com/uWBTawQUrY