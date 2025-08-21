Jača grmljavinska nevremena i dalje prijete: Pogledajte što nas čeka idućih dana

Istok Hrvatske danas je poharalo olujno nevrijeme koje je za sobom ostavilo materijalnu štetu u više gradova. U Osijeku je zaustavilo tramvaje, ulice Slavonskog Broda bile su poplavljene, a mrežama su se raširile snimke hotela u Čepinu čija je terasa posebno nastradala. “Stvarno imamo puno intervencija i ne znam odakle bih krenuo. Puno je srušenih stabala, tramvajski promet je u prekidu“, rekao je Goran Ivković, zapovjednik osječkih vatrogasaca, za SIB. Klinički bolnički centar Osijek također je pretrpio štetu, jer je vjetar odnio dio krova. Prema informacijama ravnatelja KBC-a, doc. dr. sc. Krunoslava Šege, riječ je, srećom, samo o krovu praonice, a veće štete nema.

Sutra nas također očekuje kišno vrijeme. Biti će promjenjivo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito na jugu gdje se očekuju i grmljavinska nevremena u noći i ujutro. Tijekom dana oborine će postupno prestati, a naoblaka se smanjiti. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu bura i sjeverozapadnjak, s olujnim udarima bure podno Velebita u drugom dijelu dana. Temperature će se kretati od 14 do 18 °C u najnižim vrijednostima, dok će na Jadranu biti između 18 i 22 °C. Najviše dnevne temperature bit će uglavnom između 21 i 25 °C, a na Jadranu od 25 do 29 °C.

"U petak u Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo oblačno, uz više oblaka u prvom dijelu dana kada je izgledna prolazna mjestimična kiša, još i u obliku pljuskov. Popodne dulja sunčana razdoblja, no još ponegdje i moguć pljusak. Puhat će sjeverozapadni vjetar uz najvišu dnevnu temperaturu oko 25 °C, a najniža jutarnja između 16 i 19 °C.

Podjednako i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će najviše dnevne vrijednosti biti od 23 do 25 °C. U noći i prijepodne promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, moguće i grmljavinom. U drugom dijelu dana sunčanije, ali još mjestimice uz mogućnost za pljuskove. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni.

U Gorskoj Hrvatskoj sjeveroistočnjak, a na sjevernom Jadranu bura, koja će poslijepodne jačati. U noći i ujutro još će mjestimice puhati jugozapadni vjetar. Pritom prvi dio petka oblačniji, s mjestimičnim pljuskovima i grmljavinom, a poslijepodne većinom sunčano, samo još rijetko uz pljusak. Najviša temperatura zraka u Lici i Gorskom kotaru od 19 do 22 °C, a na sjevernom Jadranu između 24 i 27 °C.

U Dalmaciji podjednake vrijednosti temperature uz promjenljivu naoblaku i povremenu kišu, pa i u obliku pljuskova koji mogu biti izraženiji. Razvedravanje slijedi kasno popodne i navečer. Vjetar najprije slab i umjeren jugozapadni, na udare moguće i jak, potom sjeverozapadni, a prema kraju dana na sjeveru će zapuhati bura. More pritom umjereno valovito i valovito.

Na krajnjem jugu Hrvatske podjednako valovito more, uz jugozapadni pa sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jak, a navečer će jačati bura. Još će povremeno biti kiše, pri čemu je velika vjerojatnost i za izražene pljuskove s grmljavinom. Temperatura zraka će od jutarnjih vrijednosti između 20 i 23 °C danju porasti do vrijednosti između 25 i 28 °C", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing.

Sunčan vikend uz povremenu naoblaku

Na Jadranu će za vikend biti pretežno sunčano, a na kopnu djelomice sunčano. U subotu se može očekivati malo kiše na sjeveru i jugu Jadrana. Na kopnu će biti prolazno više oblaka, a malo kiše može pasti uglavnom u gorskim krajevima — noćas, u noći s subote na nedjelju i u ponedjeljak. Vjetar će na kopnu biti većinom slab, dok će na Jadranu puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a u ponedjeljak jugozapadnjak. Bit će malo svježije, osobito na kopnu.

"Od subote do ponedjeljka dosta sunčanog vremena, uz podjednaku dnevnu temperaturu kao u petak, no na kopnu uz svježija jutra. Na mjestimičnu kišu treba računati posebno na prijelazu od subote na nedjelju, a u Gorskoj Hrvatskoj i u ponedjeljak.

Na Jadranu će povremeno više oblaka biti na sjeveru, pri čemu uglavnom u unutrašnjosti Istre može biti i lokalnih pljuskova. Puhat će jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, uglavnom na sjevernom dijelu i bura, koja će u nedjelju vjerojatno biti jaka", prognozirao je Krunoslav Mikec iz DHMZ-a.