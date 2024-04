Vidović: Ne znam što su to 'rijeke pravde', što se tu krije i kakvi čudni tipovi plutaju po toj rijeci

Predstavnici Socijaldemokrata i Saveza Naša Hrvatska družili su se u subotu s građanima u središtu Zagreba, predstavili kandidate za izbore i s druženja poslali građanima poruku da "ne odustaju od Hrvatske". "Ne možemo odustajati od naše zemlje. Jedan od načina za to je da se u srijedu okruživanjem i biranjem onoga što mislimo da Hrvatska treba biti", izjavio je predsjednik Socijaldemokrata i nositelje liste za I. izbornu jedinicu Davorko Vidović.

Naglasio je da postoje Socijaldemokrati, ljudi koji žele ponuditi poštenu, ozbiljnu i odgovornu vlast i odgovornu politiku, iako je Hrvatska zatočenik - s jedne strane, onih koji 30 godina proizvode kolaps i s druge strane, ponude nekakvih koalicija, vlade nacionalnog spasa, za koju se ne zna kakvu Hrvatsku nudi.

Jedni, kaže, nude državu koja nema gospodarskog rasta, koju je napustila četvrtina građana i u kojoj se polako narušavaju demokratski standardi koje smo imali još do prije deset godina, a naša djeca i naši unuci "imaju pravo živjeti ovdje". Za ponudu vlade nacionalnog spasa kazao je pak da se ne zna je li to vlada spasa ili nacionalnog kaosa, u kojoj bi trebali sudjelovati i oni koji bi zatvarali žene u kuće, uskratili ženama pravo na pobačaj, oni koji bi postavili vojsku na granice i istjerivali sve one koji hoće živjeti ili proći kroz ovu zemlju.

Vidović je podsjetio da su Socijaldemokrati tijekom proteklog četverogodišnjeg mandata u Saboru ponudili desetine zakonskih prijedloga, tražili i podržavali sve ono što smo smatrali da je dobro za prosperitet, za civilizacijski napredak Hrvatske. Socijaldemokrati, kaže, zagovaraju uspostavu parlamentarnog sustava, koji Hrvatska nikada nije imala do sada i u kojoj bi premijer bio onaj koji može dokazati da može najuspješnije voditi vladu koju će kontrolirati Hrvatski sabor.

Glede mogućih koalicija, Vidović je kazao da su to svi s ljevice i lijevog centra s kojima Socijaldemokrati dijele zajedničke vrijednosti, i s kojima imaju zajedničku viziju. Smjer mora biti europska, uljuđena, civilizirana Hrvatska, u kojoj ljudi pristojno mogu živjeti u kojoj je iskorijenjen klijentelizam i korupcija.

Ne znam što su to "rijeke pravde", što se tu krije, kakvi čudni tipovi plutaju po toj rijeci i koje čudne kombinacije. Dok ne vidimo o čemu se tu radi, ne mogu davati bianco povjerenje nikome iz takve jedne kaotične grupacije, zaključio je Vidović. Bili su nazočni nositelj II. izborne jedinice Vlado Šola, nositelj VI. izborne jedinice Nikša Vukas, nositeljica VII. izborne jedinice Nataša Novaković i drugi.

