Vidović Krišto pisala Plenkoviću i ravnatelju HRT-a: Stanković me nasilnički izvrijeđao, reagirajte

Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto medijima je u srijedu poslijepodne proslijedila pismo kojeg je adresirala na premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, glavnom ravnatelju HRT-a Kazimiru Bačiću te predsjedniku programskog vijeća HRT-a, Zdravku Kedži.

Njezino pismo usmjereno je na voditelja emisije NU2 Aleksandra Stankovića za kojeg Vidović Krišto tvrdi da ju je vulgarno izvrijeđao te u tom smislu traži reakciju nadležnih tijela i ograđivanje od strane HRT-a.

Njezino pismo prenosimo u cijelosti:

"U svome radu kao zastupnica u Hrvatskome saboru nastojim kroz okvire i alate koji su mi na raspolaganju boriti se za boljitak hrvatske države i društva. Nažalost, opće bezakonje i korupcija koji vladaju Hrvatskom poprimaju zabrinjavajuće okvire, a takve situacije neminovno potiču i društveni primitivizam i govor mržnje.

Tako je danas novinar Hrvatske radiotelevizije Aleksandar Stanković na svom Facebook-profilu, odgovarajući na moje argumentirane činjenice o stanju u hrvatskim medijima, objavio vulgaran i uvredljiv tekst. Njegovi argumenti su naravno potpuno netočni. Međutim, zabrinjavajuća je razina primitivizma koju koristi novinar javne televizije kojemu HRT već 20 godina daje prostor i emisiju u prime-time-u, te ga skupo plaća.

Razlog mog obraćanja Vama jest taj što ste Vi stvarni upravitelj i javnog medija HRT-a, i ostalih mainstream medija u Hrvatskoj, te time snosite i apsolutnu odgovornost za stanje u medijima.

U potpunosti je razumljivo da moje borba protiv korupcije i moje zalaganje za vladavinu prava jako puno moćnika u Hrvatskoj iritira, no s time će se morati pomiriti. Ali, postoje granice koje jedno društvo ne smije prijeći.

Hrvatska radiotelevizija se mora ograditi od ovog vulgarnog, primitivnog i nasilničkog ponašanja, te ga sankcionirati.

Osiromašeni hrvatski građani nemaju nikakvog razloga skupo plaćati HRT, a od tog HRT-a istodobno konstantno biti vrijeđani. Pristojnost u javnoj komunikaciji Hrvatska nije gubila ni u ratnim vremenima. Stoga se Vi morate zapitati u kojem je duhovnom stanju hrvatsko društvo kada visokoplaćeni novinari komuniciraju na navedeni način. Jer, Vaša vladajuća većina je imenovala upravu HRT-a koja je svojim načinom upravljala dovela HRT u ovakvo jadno stanje.

Hrvatska je europska država, ne samo po svome članstvu u EU, već i po svojoj kulturološko-civilizacijskoj pripadnosti, i vulgarni primitivizam nikada nije bio dio naše kulture.

Podsjetimo, ranije danas se Stanković na svom privatnom Facebook profilu obrušio na Karolinu Vidović Krišto koja ga je, kako tvrdi, u posljednje vrijeme nekoliko puta napala da je "bio maneken Nadana Vidoševića te da na HTV-u dobiva plaću višu od 20 tisuća kuna".

Stanković je te njezine navode demantirao u poduljem statusu u kojem je otkrio koliku doista plaću ima na HRT-u.

"U posljednja 2-3 mjeseca više puta me napala saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto (zadnji put sa saborske govornice) da sam bio maneken Nadana Vidoševića te da na HTV-u dobivam plaću preko 20 tisuća kuna. Tezu o tome da sam radio za Nadana Vidoševića plasirao je prije par godina Tomislav Čadež iz Jutarnjeg. Ta njegova teza je posebna sorta zlonamjernog idiotizma jer sam ga upozorio i javno i privatno da je to neistina, ali je i dalje nastavio pisati o tome. Dakle, 1. nikada ništa ni posredno ni neposredno nisam radio za Nadana Vidoševića ili HGK. Neki drugi novinari s HRT-a jesu, ja nisam. 2. neistina je da na HRT-u imam plaću preko 20 tisuća kuna. Moja plaća je 13.628,27 kn i kao takva nije ni među prvih 20 na HRT-u. Istine radi, saborska zastupnica Vidović Krišto ima plaću 20.425 kuna pa se valjda zaj*****. Gledajući sebe u ogledalo vidjela je mene, ali k***! To si ti Vidović Krišto. Priviđam ti se u mokrim snovima", poručio je Stanković.