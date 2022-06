DRAŽEN SLAVICA TUŽI HRVATSKU

'Vidjeli su mrtva tijela na Kornatu i vratili helikoptere u bazu. Koga štite, dok mene maltretiraju? Izgubio sam sve'

'Ostao sam bez posla i prijatelja, bio na rubu psihičkog pucanja. Bio sam na terapijama za mentalno zdravlje, pred očima su mi bili samo dečki koji su izgubili život. Pokušajte tako živjeti. To nije život nego horor. DORH me godinama maltretirao. Došlo je vrijeme da to sada naplatim", za Večernji list priča Dražen Slavica po čijim je zapovjedništvom stradala skupina vatrogasaca u jednoj od najvećih tragedija u modernoj povijesti Hrvatske. Ni danas ne znamo što se dogodilo i kako je 12 vatrogasaca izgubilo život.