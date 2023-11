Vidio šahovnicu na kapi pa počeo divljati: Psovao 'majku ustašku', udarao, prijetio

To je definicija drskosti! Zato, iako dosad nije kažnjavan, Ljubiša P. (33), s prebivalištem u Srbiji, boravištem u Glini i adresom u Njemačkoj, za svoj prvi prekršaj u Hrvatskoj zaslužio je kaznu od 30 dana zatvora. Sutkinja Općinskog suda u Đakovu, Stalne službe u Našicama, Jasminka Kukuljević pri odmjeravanju kazne za drsko ponašanje na javnom mjestu uzela je u obzir "zapanjujuću količinu mržnje i nacionalne nesnošljivosti koju je kao vrlo mlada osoba, ničim izazvan iskaljivao na svjedocima, nepoznatim, znatno starijim osobama koje su se zatekle na cesti, jedna kao vozač i sudionik prometne nesreće, a druga kao očevidac, na koje je bez ikakvog povoda i razloga bjesnio, grubo ih vrijeđao i psovao im „majku ustašku“ - dan uoči sjećanja na najsjajniju pobjedu našega naroda u Domovinskom ratu...".

Sutkinja je ocijenila da se kod okrivljenika jedino bezuvjetnom kaznom zatvora može postići svrha da ubuduće ne čini ovakve prekršaje, izrazi se društveni prijekor zbog počinjenog prekršaja i utječe na svijest građana o povredi javnog poretka i društvenih vrijednosti te pravednosti kažnjavanja njihovih počinitelja. Kazna mu je s obzirom na težinu prekršaja, visoki stupanj verbalne i fizičke agresivnosti, upornost i posljedice odmjerena u najduže propisanom trajanju, jer je sutkinja ocijenila da se jedino takvom kaznom može utjecati na okrivljenika da shvati društvenu neprihvatljivost svoga ponašanja. Nesreća se dogodila između Stipanovaca i Vukojevaca 4. kolovoza 2022. kad je automobil kojim je upravljao Ljubiša P. naletio na traktor.

Kad je ugledao kapu na glavi traktorista, okrivljenik mu se obratio: "J.... ti mater ustašku! Kakva ti je to kapa na glavi, ustaška?", te je i fizički nasrnuo na njega, udarivši ga više puta rukom po glavi, a zatim kad im je prišao muškarac iz sela te prigovorio okrivljeniku što uklanja dijelove vozila s kolnika prije dolaska policije i njemu opsovao "majku ustašku" te ga uhvatio za rame i gurnuo u kanal. Policija u Našicama podnijela je optužni prijedlog, koji je Ljubiši P. uručen na adresi stanovanja u Njemačkoj. Ali, poziv za raspravu se vratio neuručen pa od tada sud s njim "komunicira" preko e-oglasne ploče.

Okrivljeni je policiji rekao da mu je traktorist nudio novac da ne zove policiju i za popravak štete na njegovu automobilu njemačkih oznaka. Smatra da nije kriv za nesreću i da je puno veća šteta na njegovu vozilu. Tvrdio je da nikoga nije vrijeđao niti napao. Traktorist je sutkinji rekao kako je od udarca vozila u stražnji desni kotač traktora poskočio u kabini. Automobil je bio u kanalu, a pored su stajale dvije djevojke i mladić koji mu je na pitanje tko je vozio, rekao da je vozač pobjegao u kukuruz. Mladić mu je zatim iz čista mira opsovao "ustašku majku" i pitao ga kakva je to ustaška kapa, vikao da to nije Hrvatska nego "krajina". Po njegovu držanju vidio je da s njim nešto nije u redu pa je otišao u kabinu, a on je došao za njim udarajući po vratima kabine vičući da izađe.

On je ostao u kabini pa se mladić vratio djevojkama kad je do njih stigao muškarac za kojeg traktorist zna da je iz prve kuće u selu. Tada je traktorist izašao iz kabine i dok je razgovarao s tim čovjekom, mladić im je prišao te opet psovao "ustašku majku", "Oluju", govorio je da će sve spaliti, pa ga šakom udario u rame tako da je zateturao leđima oslonjen na traktor, te mu onda zadao još dva udarca u lice. Vikao je i na čovjeka iz sela pa i njega udario tako da je pao u kanal. Vikao je i psovao i kad su stigli policajci te ih je tražio da zovu Hitnu jer je tu "trudna Srpkinja". Kad je stigla Hitna pomoć doktorica je pitala tko je trudan, a obje djevojke su nijekale.

Traktorist je sutkinji rekao da je sve vrijeme ostao sabran, nije se dao isprovocirati, iako ga je sve to duboko uznemirilo jer mu je brat poginuo 1991. u Tenji. Što se tiče kape koju je nosio, svjedok je rekao da je na njezinu šiltu u kutu mala zastavica Republike Hrvatske. Čovjek iz sela rekao je da je potrčao do mjesta nesreće gdje je pored kabrioleta vidio dvije djevojke i crnokosog mladića s kraćom bradom, jače građe i visine oko 180 cm. Potvrdili su mu da nitko nije ozlijeđen pa je otišao do vozača koji je upravljao traktorom John Deere, s kojim je u razgovoru zaključio kako je mogao poginuti da je vozio manji traktor.

Upozorio je mladića da ne uklanja krhotine plastike s kolnika dok ne stigne policija, što ga je izrevoltiralo pa je postao agresivan. Identično je opisao verbalni i fizički napad kao i traktorist. Kad ga je okrivljeni odgurnuo u kanal, uspio ga je prekočiti jer nije dubok pa je otišao kući da izbjegne daljnje neugodnosti. Kad je stigla policija bio je s pet, šest susjeda kad je mladić došao do njega i prijetio, vičući da zna gdje živi i da će ga ubiti, da su svi ustaše i da će biti još jedna Oluja. Tada mu je jedan od susjeda rekao kako onda ni njega ne bi bilo da su svi oni ustaše, pa se on ljutit vratio na mjesto nesreće. Prema policijskom izvješću, Ljubiša P. je zadržan u policijskoj postaji od 18.15 do 22.50 sati što mu se računa kao jedan dan zatvora pa mu je još ostalo 29 dana. Odbio je alkotest. U našičkoj bolnici utvrđeno je da traktorist ima lakše ozljede, kontuziju desnog ramena i donje usnice.

