'Vidi se da Stožer prevladava demokraciju. Da je nezakonito, već bi me odavno kaznili zbog kršenja mjera'

Segregacija i podjela u ovom trenutku ne donose ništa, ja sam prvi koji se držao mjera, ali kako je vrijeme prolazilo, vidjelo se da Stožer prevladava demokraciju, a stožerokracija uvodi i diskriminaciju - komentirao je gradonačelnik Sinja Miro Bulj u gostovanju u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2.

- Sami su priznali da je nezakonito, jer da je zakonito, već bi me davno kaznili zbog ignoriranja odluke o COVID potvrdama. Virus postoji, ali COVID potvrde nisu dale rezultate, bolnički sustav je u problemima jer se u bolnicama trebaju testirati i cijepljeni i necijepljeni. Ja sam testiran i nisam prebolio, a vi biste mi, kao cijepljeni, mogli prenijeti bolest - smatra.

Testiranje je dio prisile, smatra Bulj, a uvođenje COVID potvrda nije zakonito jer se inače ne bi donosila izmjena zakona u dijelu u kojem se uvode kazne.

- Stožer nije odradio svoj posao dobro i sve veće je nepovjerenje ljudi. Hrvatska može uvesti lockdown kao Austrija ali ona je gospodarski jaka i to može podnijeti. Od ministra zdravstva nema odgovora koliko mi ulažemo i na koji način se nabavlja oprema. Ne mogu se donositi odluke koje diskriminiraju ljude, nema zakonodavnog okvira - smatra.

Kao sudionik COVID prosvjeda, Bulj smatra da je to njegovo demokratsko pravo te odgovorio na pitanje Aleksandra Stankovića misli li da je kukavički i neodogovorno da ljudi masovno umiru, a Most im ne zna reći kako da se ponašaju.

- Zašto vi kažete da mi ne znamo kako da se ponašaju? Rekli smo jasno svoj stav. I cijepljeni prenose zarazu, ja nisam nikada nikoga nisam pitao zašto se cijepio. Ne smijemo se dijeliti, moramo donijeti najbolje mjere, ne možemo cijelu Hrvatsku odjednom testirati, ali da so novac koji smo utrošili na donirana cjepiva, uložili u zdravstvene ustanove, staračke domove, ne bi bilo ovakvo stanje. Imamo rješenje - što više ljudi testirati. Protiv cjepiva nisam niti ću govoriti. Imam se pravo propitivati, bio sam u tisuće situacija u kojima su ljudi bili zaraženi, ja nisam dobio COVID. Moj je izbor ne cijepiti se, ali ne govorim ljudima da se ne cijepe. Svatko treba donijeti odluku za sebe - odgovorio je.

Kazao je i kako ga je premijer Andrej Plenković nekoliko puta pokušao diskreditirati, no s njime nema problema.

- Nekoliko me puta pokušao diskreditirati, na razini mojeg obrazovanja, no mislim da to nije dobra karakteristika Plenkovića. On ima prevelik ego. Kada je pokušao napasti Nikolu Grmoju, bolje je da nisam odreagirao - kazao je.

- Vlada se hvali s povećanjem BDP-a, ali 6% BDP-a, oko 5 milijardi dolara, je od doznaka iseljenih ljudi koji šalju novac svojim obiteljima. Istovremeno, Hrvatska je sve praznija. Problem je i cijena benzina, ulja. Mi nismo samodostatni. Ljudi neće ostati ako ne omogućimo mladim obiteljima da imaju dječji vrtić, sigurnost - nadodaje.

Govorio je i o sukobu s Plenkovićem te sudskom postupku sa Stjepanom Mesićem.

- Imam pravo reći da je Mesić "elementarna nepogoda", bila je to retorička figura - izjavio je.

Bulj smatra da se treba dozvoliti komemoracija svakoj žrtvi, pa tako i u Bleiburgu, no ne želi povezivati poklik 'Za dom spremni' s totalitarnim režimom NDH.

- HOS-ovci su dali veliki obol u Domovinskom ratu, na najtežim ratištima, a smatram da je to legalno i legitimno. Ne mogu reći da su onda nosili nezakonite oznake. I u HOS-ovim postrojbama bili su ljudi svih nacionalnih pripadnosti, ne samo Hrvati - rekao je.

Kazao je kako će čim prije posjetiti Hrvate koji su u Srbiji te kritizirao Milorada Pupovca.

- Više ja vodim brigu o tim ljudima, a Pupovac za njih ništa nije napravio. On je vlast, ima teatralan nastup - kazao je.

- Bio bih zadovoljan da se ispoštuje sporazum o reciprocitetu iz 2005. između hrvatske i srpske vlade. Moramo tražiti nestale. Vučić je obećao da će dostaviti dokumentaciju. Mora se razgovarati i o obeštećenju, ratnoj šteti - rekao je.

Kaže da se od njegovog dolaska na vlast u Sinju osjeća promjena te kazao kako je to najperspektivniji grad na svijetu.

- Imamo puno posla, treba napraviti pothodnik, a radi se i studija o tome kao riješiti problem zaobilaska Sinja. Sinj raste. Pokrenuo sam i aglomeraciju. Sinj ima sve atribute grada, prekrasan je, blizu Splita i to mu daje mogućnost da onaj koji dođu živjeti u Sinj može se lakše stambeno zbrinuti. dat ćemo poticaje mladima za izgradnju kuće, kupnje stana, građevinskog zemljišta. Sinj ima perspektivu u poljoprivredi i turizmu, imamo aerodrom, konjički sport, Alku, Gospu, planine, Cetinu, jezero Peruču. Dođite u Sinj - poručio je.

