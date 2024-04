VIDEO Vjeruje se da je ovaj potez zmija prvi put snimljen u divljini: 'Zanimljivo ponašanje'

Dvije divlje zmije u prašumi u Kolumbiji uhvaćene su u borbi za hranu, u svom prirodnom staništu, a vjeruje se kako je taj prizor prvi put snimljen. Danski istraživači Henrik Bringsøe i Niels Poul Dreyer objavili su studiju 22. ožujka te istaknuli taj fenomen. Bringsøe je istaknuo kako je mnoge zmije teško proučavati u divljini zbog njihovih "tajnovitih navika".

Kleptoparazitizam, fenomen u kojem jedan grabežljivac krade hranu od drugoga, dobro je dokumentiran kod raznih životinjskih vrsta, ali je rijetko primijećen među zmijama u njihovim prirodnim staništima, prenosi Fox News.

Kako je zabilježeno na snimci, jedna je zmija u borbi grizla tijelo druge. Jedna je zmija potom ispustila hranu, a druga ju je zgrabila i pobjegla. Bringsøe i Dreyer primijetili su da je ovakvo ponašanje uočeno u zatočeništvu, no nije dokumentirano da se zmije bore za obrok u divljini. Otkriće će posložiti onima koji proučavaju njihovo divlje ponašanje u prirodnim staništima.

"Već sam bio u kontaktu s nekoliko herpetologa koji shvaćaju da bismo se trebali više usredotočiti na ovo zanimljivo ponašanje", rekao je Bringsøe te ustvrdio: "Kleptoparazitizam je samo jedan fascinantan element složenog ponašanja zmija".

