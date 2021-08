Veliki požar zahvatio neboder od 15 katova u Milanu: 'Osjetili smo miris dima i odmah pobjegli. Sve je izgorjelo kao maslac'

Veliki požar izbio je oko 17.30 na neboderu u predgrađu Milana u Italiji, a zasad nema dojava o žrtvama.

Kako prenosi talijanski Leggo, vatrogasci i Hitna pomoć su trenutno ispred nebodera, no gašenje požara otežava činjenica što je izbio na zadnjem, 15. katu, srušivši prozore na fasadi i stvarajući dim vidljiv čak kilometrima daleko

Deseci vatrogasnih vozila okružile su objekt, a na terenu je i šest vozila Hitne pomći. Vatrogasci su uspjeli ući u neboder i evakuirati stanovnike zgrade.

Prema saznanjima, u neboder inače živi oko 70 obitelji, no nije još poznat broj ljudi koji je ostao zatočen.

- Osjetili smo miris dima i odmah smo pobjegli. Nisam mislila da je tako ozbiljno. Pokrov zgrade je izgorio kao maslac, rekla je žena koja živi u zgradi.

Maxi #incendio a #Milano sta devastando un palazzo in Via Antonini. Spero non ci siano coinvolti. Un grazie ai @emergenzavvf che stanno intervenendo rischiando la loro incolumità. pic.twitter.com/Y505jyDII5