VIDEO Velike gužve na graničnim prijelazima: Rusi bježe u Gruziju, Mongoliju, Finsku...

Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je u srijedu djelomičnu vojnu mobilizaciju te podržao referendume u područjima Ukrajine koja su pod ruskom okupacijom. Brojni svjetski čelnici i dužnosnici osudili su taj potez, a on se nije svidio niti mnogim Rusija koji su nedugo nakon donošenja odluke odlučili napustiti svoju zemlju.

Karte za letove jučer su se brzo rasprodale za Tursku i Armeniju jer tamo Rusi mogu ući bez vize. Također, cijene avionskih karata, nekolicina koja je još uvijek bila dostupna, znatno je poskupjela pa su mnogi Rusiju napuštali automobilima. Tako su se na graničnim prijelazima sa susjednim zemljama stvorile gužve i kolone.

GRANICA S GRUZIJOM

This is what is happening now on the border between #Russia and #Georgia.



Video: Ekho Kavkaza pic.twitter.com/3eFznx3dvf — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

GRANICA S FINSKOM

GRANICA S MONGOLIJOM

🇷🇺⚡ The boundary between Russia and Mongolia as seen this morning : Report



Large vehicles convoy waiting to cross the border pic.twitter.com/4ueys2CIGb — OsintTv📺 (@OsintTv) September 22, 2022

Odluku brojnih Rusa da napuste svoju zemlju komentirala je jučer i Inna Sovsun, ukrajinska zastupnica.

– Rusi su odmah nakon objave djelomične mobilizacije kupili karte za sve raspoložive zrakoplove u inozemstvu. To pokazuje koliko oni stvarno podržavaju rat – navela je.

FlightRadar, stranica koja se bavi praćenjem letova, objavila je kratki video koji pokazuje jučerašnji zračni promet iz Moskve i Sankt Petersburga. Naime, snimka potvrđuje kako je najveći broj zrakoplova iz Rusije letio u Tursku.

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists.



Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9 — Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2022

Podsjetimo, nakon jučerašnje objave ruskog predsjednika Vladimira Putina o početku djelomične mobilizacije, ruski ministar obrane Sergej Šojgu istaknuo je da će se mobilizirati oko 300.000 pričuvnika.

