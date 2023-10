VIDEO Velika vatrena kugla na nebu uznemirila građane: 'Cijela se soba obasjala, a zatim se čuo prasak...'

Udar groma izazvao je veliku eksploziju u tvornici za recikliranje ostataka od hrane u Oxfordshireu. Svjedoci su izvijestili da su vidjeli vatrenu kuglu koja je obasjala noćno nebo nakon eksplozije u pogonu Severn Trent Green u gradu Cassingtonu.

Tvrtka je rekla da je udar izazvao eksploziju jednog od njezinih spremnika bioplina. Rečeno je da nitko nije ozlijeđen i da osoblje radi s hitnim službama na osiguranju mjesta, piše BBC.

There has been a large explosion in Oxfordshire tonight. Suggestions from eye witnesses are a possible lightning strike.



▶️ Read more ⤵️https://t.co/QxCX6nLJF7 pic.twitter.com/rHE7bBeGjy