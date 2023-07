VIDEO Večernji list na terenu: Vatra prošla do prvih kuća u selima poviše Primoštena

Zbog jakog vjetra, požar koji je oko 11 sati buknuo kod Grebaštice u blizini Šibenika još uvijek nije pod kontrolom i širi se, a zahvatio je i stambene objekte. Požar se širi prema Primoštenu Burnjem, odakle se javila novinarka Večernjeg lista Dea Redžić. Riječ je, naime, o području s druge strane brda Jelinjak.

"To je veliko, jako šumovito brdo preko puta Grebaštice koje do sada još nikada nije gorjelo. Stanovnici jako dobro znaju da je to gusta šuma i da bi bila apsolutna katastrofa kada bi se tako nešto dogodilo, zato se to brdo jutros i čuvalo, ali vatra je probila s druge strane", kazala je Redžić dok je u tijeku bila intervencija vatrogasaca. Vatra je preko zaseoka s gornje strane iz Gornjih Banovaca prošla do prvih kuća u selima poviše Primoštena.

"Cijeli dan smo na terenu, nije nam više jasno odakle ovo dolazi, iz Grebaštice se probilo i na kraju sada gori i Jelinjak, brdo koje nikada dosad nije gorjelo, tu je gusta borova šuma. Prvo jače jugo i odmah se ovo dogodilo, da ne znam situaciju rekao bih da nemamo sreće. Ma katastrofa. Nema žrtava, to je najvažnije", govori nam mladi vatrogasac iz DVD-a Zablaće koji je ležao na cesti s kolegom hvatajući predah od paklenog dana.

VIDEO Nevjerojatan pogled s brda Jelinjak: Kanaderi i dalje oblijeću požarište kod Grebaštice

Na terenu se izmjenjuje veliki broj vatrogasaca, i dalje pristiže podrška iz Trogira, Solina i ostalih mjesta put Splita, do kojeg je cesta i dalje potpuno zakrčena, automobili su zarobljeni po cestama i makadamima poviše Primoštena.

"Ovo je prava katastrofa, sad smo tek stigli, kad sam s magistrale vidio razmjere požara, bilo je jasno da nas čeka duga noć. Nadam se samo da neće biti žrtava, zasad su svi sigurni koliko znamo, ali o štetama će više kazati zapovjednici, mi smo ovdje da branimo kuće i ljude", kazali su nam vatrogasci u Primoštenu Burnjem.

Trenutno je u gašenju požara kod Grebaštice aktivno 155 vatrogasaca i 57 vozila, posljednji su podaci Hrvatske vatrogasne zajednice. Brojčane snage na terenu se stalno povećavaju, a angažirani su vatrogasci Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije.

"Apeliramo na građane da vatrogascima ne otežavaju gašenje, a sebe ne dovode u opasnost kako bi požar iz blizine promatrali ili ga fotografirali i snimali. Također, strogo je zabranjeno korištenje dronova u zoni rada protupožarnih zrakoplova jer se time izravno ugrožava sigurnost zračnih i zemaljskih snaga", navodi HVZ.

VIDEO Apokaliptični prizori iz Dalmacije: Gore kuće i automobili, MUP evakuira ugroženo stanovništvo

