VIDEO Uzvanici vjenčanja ostali iznenađeni: Netom pije sudbonosnog odgovora umjesto 'da' čulo se 'mu'

Dok su mladenci spremno stajali da izgovore svoje "da" pred matičarem u Velikoj Britaniji, iznenada se u pozadini, iza ograde namijenjene životinjama, pojavila krava koja je počela glasno jaukati baš u trenutku njihovog sudbonosnog odgovora.

Prisutni su se nasmijali ovom neočekivanom prekidu, nakon čega je uslijedila kratka stanka. Čim je matičar nastavio s obredom, krava je ponovno zablejala, što je izazvalo još veći smijeh uzvanika i mladenaca.

When the local cow decides to have their say at your wedding. pic.twitter.com/W5Wv9LoPo7