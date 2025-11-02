Naši Portali
NAPAD NA ENERGETSKE KAPACITETE

VIDEO Ukrajina pogodila ruski naftni terminal na Crnom moru, plamen zahvatio najmanje tri lokacije

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
02.11.2025.
u 07:34

Ruski dužnosnici iz regionalnog operativnog stožera Krasnodarskog kraja potvrdili su štetu na lučkoj infrastrukturi, ali su naglasili da prema preliminarnim informacijama nije bilo žrtava

Ukrajinska vojska izvršila je napad na ruski naftni terminal i tanker u Krasnodarskom kraju, usmjerivši dronove na utovarni dok i ploveći objekt. Prema izvještajima na ruskim Telegram kanalima, napad je izazvao veliki požar na terminalu smještenom uz Crno more, a fotografije i videozapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju dim i plamen koji su zahvatili najmanje tri lokacije, uključujući sam tanker.

Ruski dužnosnici iz regionalnog operativnog stožera Krasnodarskog kraja potvrdili su štetu na lučkoj infrastrukturi, ali su naglasili da prema preliminarnim informacijama nije bilo žrtava.

Napad na terminal u Tuapseu, koji je pod upravom ruske državne naftne tvrtke Rosneft, dolazi usred šireg vala napada dronovima na ruske energetske i vojne objekte.

Ukrajinska vojska do sada nije službeno komentirala napad, no poznato je da su ruski objekti za proizvodnju nafte i plina već redovito na meti ukrajinskih napada. Ovaj napad, zajedno s ranijim incidentima, svjedoči o stalnim nastojanjima Kijeva da ugrozi ključne energetske kapacitete Rusije, koji su od vitalnog značaja za financiranje njezine vojne agresije u Ukrajini.

Znate li zašto su jabuke iz trgovine 'masne'?
Ključne riječi
Crno more Rusija Ukrajina

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar Moloh
Moloh
07:55 02.11.2025.

Ovo su najučinkovitije sankcije.

NI
nikola13782
07:54 02.11.2025.

Svako jutro otvorim portale i nadam se lijepim vijestima iz Putlerove Rusije🇺🇦🇺🇲

Avatar Banana man
Banana man
08:03 02.11.2025.

budući sam označen kao rusofil i ciejli taj narativ što ide s time skupa, moram priznati da je ovo vrlo bolno za ruse i da je to bolje od svih 19 sankcija EU do sada. respekt ukrajinci ali na najjače

