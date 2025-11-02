VIDEO Ukrajina pogodila ruski naftni terminal na Crnom moru, plamen zahvatio najmanje tri lokacije

Ukrajinska vojska izvršila je napad na ruski naftni terminal i tanker u Krasnodarskom kraju, usmjerivši dronove na utovarni dok i ploveći objekt. Prema izvještajima na ruskim Telegram kanalima, napad je izazvao veliki požar na terminalu smještenom uz Crno more, a fotografije i videozapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju dim i plamen koji su zahvatili najmanje tri lokacije, uključujući sam tanker.

Ruski dužnosnici iz regionalnog operativnog stožera Krasnodarskog kraja potvrdili su štetu na lučkoj infrastrukturi, ali su naglasili da prema preliminarnim informacijama nije bilo žrtava.

‼️👌 The moment of strike on the port in Tuapse pic.twitter.com/uMeNSrWEFk — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 1, 2025

Napad na terminal u Tuapseu, koji je pod upravom ruske državne naftne tvrtke Rosneft, dolazi usred šireg vala napada dronovima na ruske energetske i vojne objekte.

Ukrajinska vojska do sada nije službeno komentirala napad, no poznato je da su ruski objekti za proizvodnju nafte i plina već redovito na meti ukrajinskih napada. Ovaj napad, zajedno s ranijim incidentima, svjedoči o stalnim nastojanjima Kijeva da ugrozi ključne energetske kapacitete Rusije, koji su od vitalnog značaja za financiranje njezine vojne agresije u Ukrajini.