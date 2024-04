VIDEO Ubojica Anđele Bešlić tvrdi da je nevin: Ne bojim se povratka u Sinj

Ivan Bulj, ubojica Anđele Bešlić izašao je iz zatvora nakon 22 godine. Riječ je o slučaju koji je užasnuo Hrvatsku. Mlada 17-godišnja Anđela Bešlić ubijena je samo nekoliko stotina metara od roditeljskog doma, 3. ožujka 2002. godine. Te se kobne noći vraćala s koncerta Zabranjenog pušenja, no kući nije stigla.

Očajan zbog nestanka kćeri, još za vrijeme policijske potrage i Anđelin je otac, uz pomoć nekoliko svojih prijatelja, organizirao paralelnu istragu. Sve informacije do kojih je dolazio upućivale su na jednu osobu – njihova susjeda Ivana Bulja.

"Prvo nakon dvadeset i dvije godine zatvora, vratit ću se u Sinj. U idućih par dana moram konsolidirati svoje zdravstveno stanje, financije, vozački ispit i neke druge stvari, ali Sinja se nikad nisam odrekao. Kuće se nisam odrekla i vratit ću se u Sinju u skoro vrijeme", kazao je Ivan Bulj novinarima.

Kazao je da je izrazio više puta sućut ocu ubijene Anđele Bešlić, ali je naglasio kako on nije nju ubio. "Kazneno djelo teškog ubojstva pokojne Anđele Bešlić nisam počinio", naveo je.

Na pitanje zašto je onda bio u zatvoru dvadeset dvije godine, pozvao je da je to pita sudove. "Dvadeset i dvije godine nedužan sam u zatvoru. To sam govorio od prvog dana, to govorim i danas. Uvijek sam na sudu odgovarao na sva pitanja", rekao je i ustvrdio kako je tužan zbog stanja u kakvom se nalazi hrvatsko pravosuđe.

Upitan je li razmišljao sve te godine u zatvoru o Anđeli Bešlić, kazao je kako je te da osjeća bol i kao roditelj i kao stanovnik Sinja. "Ponovit ću, kazneno djelo nisam počinio. niti ja niti itko moj niti moj rođak Bulj, koji je, nažalost, u međuvremenu preminuo i koji je bio pravomoćno oslobođen. Moj zahtjev za obnovom kaznenog postupka se nalazi na Visokom kaznenom sudu, a kad treba sudovima sad šest mjeseci da to riješi, onda vidite u kakvoj državi živimo".

Naveo je kako je on osuđen temeljem indicija, te da nema nikakvih poveznica između njega i ubijene Anđele Bešlić.

"Tražit ću ponavljanje postupka i borit ću se do kraja da dokažem da nisam počinio to kazneno djelo", kazao je Ivan Bulj, pravomoćno osuđen za ubojstvo Anđele Bešlić.

Na pitanje boji li se povratka u Sinj, kazao je kako se ne boji. "Ne bojim se ja ničega", ustvrdio je za kraj.