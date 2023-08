VIDEO Svi misle da je ovo čovjek obučen u medvjeda, zoološki tvrdi da nije. Što vi mislite?

Zoološki vrt u Hangzhouu u Kini suočio se s brojnim prozivkama na društvenim mrežama zbog snimki medvjeda koji hodaju na dvije noge. brojni posjetitelji smatraju kako se radi o ljudima odjevenima u kostime medvjeda.

Začuđeni posjetitelji bili su zapanjeni prizorom medvjeda koji su se, umjesto uobičajenog četveronožnog hodanja, uspravljali na dvije noge. Pažnju je dodatno privuklo podizanje prednje noge u zrak, što je podsjetilo na mahanje. Dodatnu sumnju izazvali su nabori na krznu sa stražnje strane. Teorije o ljudima preodjevenima u medvjede proširile su se internetom kao lavina.

VIDEO Medvjed ili čovjek u kostimu? Zoološki vrt izazvao lavinu pitanja

Uprava zoološkog vrta odmah je reagirala na ove spekulacije koje odlučno odbacuje. Prema njihovim tvrdnjama, riječ je o sunčanim medvjedima podrijetlom iz Malezije, koji, kažu, zaista izgledaju drugačije od medvjeda na koje smo navikli.

“Ja sam medvjedica Angela, jučer me nakon posla nazvao voditelj zoološkog vrta i pitao jesam li bila lijena i preskočila posao danas, te pronašla čovjeka da me zamijeni. Dopustite mi da ponovim svima, ja sam medcjed. Ne crni medvjed, ne pas – jednostavno medvjed”, stoji u objavi iz zoološkog vrta.

This is a real bear, not a human dressed in costumes! A four-year-old Malayan sun bear named Angela in a Hangzhou zoo went viral on China's social media as a video showed the world's smallest bear standing upright and waving to tourists just like a human. pic.twitter.com/Azv2tTVJhv