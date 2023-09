VIDEO Šojgu otkrio kada bi mogla završiti invazija na Ukrajinu: 'Moramo konzistentno provoditi mjere'

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu po prvi puta je od početka invazije na Ukrajinu progovorio javno o planovima ruske vojske za tu zemlju. Konkretnije, u snimci koju je objavio ukrajinski savjetnik ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko, Šojgu je naveo dokad bi mogla trajati ''specijalna vojna operacija''.

- Ovakvi cinični potezi koje provodi Zapad i njeni saveznici u Kijevu samo guraju Ukrajinu prema samouništenju - kazao je Šojgu pred visokim dužnosnicima, vidljivo je na snimci.

The "special military operation" in Ukraine will last at least until 2025 - Shoigu.



"Consistent implementation of measures and activity plans until 2025 will allow us to achieve the goals we set."



What kind of goals did they set? Russian army will completely fall apart? There… pic.twitter.com/pvFQP12VZl