VIDEO Snažna oluja pogodila Krim, Ukrajinci tvrde: Uništila je ruske rovove i borbene položaje

Velika oluja pogodila je u nedjelju poluotok Krim, a na internetu su se pojavile fotografije koje pokazuju posljedice oluje. Ukrajinski dužnosnici tvrde da su zbog posljedica oluje uništene ruske obalne obrambene linije. Grčki meteorolozi oluju su nazvali 'Bettina', a kako javlja Nexta, najavili su i valove velike između 7 i 10 metara.

- Krim je pogodila jaka oluja - objavila je Nexta na platformi X, bivšem Twitteru. Na snimci se vide veliki valovi i poplave. - Uraganski vjetrovi čupaju drveće i skidaju krovove. Mnogi dijelovi Jevpatorije su poplavljeni, a javni prijevoz je zaustavljen u Sevastopolju. Oluja je stigla do Rusije, a najjači vjetrovi pušu u Anapi i Krasnodaru - dodali su.

Crimea was hit by a severe storm



Hurricane winds of up to 40 meters per second are ripping out trees and tearing off roofs. Many districts of Yevpatoria are flooded, and public transport has been halted in Sevastopol.



