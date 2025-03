VIDEO Strašne scene iz Amerike: Mali avion srušio se u naseljeno područje u Pennsylvaniji

Mali avion srušio se u naseljeno područje u Manheimu, gradu u Pennsylvaniji. Veliki broj ljudi je ozlijeđeno prema prvim informacijama, a na terenu se nalaze sve službe. Avion se srušio u blizini zajednice umirovljenika u okrugu Lancaster, priopćile su vlasti.

A small aircraft crashes in the area of Fairview Drive and Meadowview Court in Manheim Township, Lancaster County, in Pennsylvania on Sunday morning.



According to news reports, multiple people have been injured, and medics and ambulances are on the scene. pic.twitter.com/TOs6e8Ezmh