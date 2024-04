VIDEO Penava poziva Plenkovića na sučeljavanje: 'Prizemno i šovinistički vrijeđa dijelove hrvatskog naroda'

Nakon što je u javnost puštena audio snimka premijera Andreja Plenkovića koji koristi neprimjeren rječnik te vrijeđa Domovinski pokret i Most, oglasio se predsjednik DP-a, Ivan Penava. Putem videa pozvao premijera na sučeljavanje kao "muškarac muškarca", te je izjavio kako tako nešto mogu izreći samo "kukavice u zatvorenom prostoru". Poziv na sučeljavanje možete pročitati u nastavku.

"Današnja objava audio snimke u kojoj je vidljivo kako Andrej Plenković na jedan agresivan vulgaran, prostački način, proziva Vukovarce hrvatske branitelje, Mene osobno, članove Domovinskog pokreta i Domovinski pokret otkriva zapravo kakav čovjek upravlja hrvatskom državom. Ja pozivam sve hrvatske medije da cjelokupnu snimku objave na svojim platformama kako bi cjelokupna hrvatska javnost vidjela kakav prostak vodi hrvatsku državu, a Andreja Plenkovića, koji se usudio na temelju laži prozvati mene hrvatske branitelje grada Vukovara i Domovinski pokret, pozivam kao muškarac muškarca da odabere vrijeme i mjesto sučeljavanja i neka mi sve to što je rekao u zatvorenom HDZ-ovskom krugu, kaže u lice", rekao je Penava na videu.

"Jer ovakav rječnik kakav je on izrekao, mogu izreći samo kukavice u zatvorenom prostoru. Pozivam ga nek bude barem u trenu malom Dinarid kakve je citirao u svojim izjavama. Nek ne bude briselski kroasan i nekima mrvicu hrabrosti i petlje, nek se sučeli sa mnom. Što pokušava napraviti s tom laži; pokušava sakriti zapravo ono što mu je uloga i program u Hrvatskoj, a to otkriva upravo ova slika. Ovo su njegovi pravi koalicijski partneri", dodao je pokazivajući na plakat u pozadini na kojem se mogu vidjeti Andrej Plenković, Milorad Pupovac i Vojislav Stanimirović.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Penava odgovorio Plenkoviću

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"I zato takav agresivan prostački izričaj kako bi sakrio svoju agendu, a to je SDSS. To je okupacijski gradonačelnik grada Vukovara, nikako ne onaj hrvatski. I treće, ono što je ključno što sam govorio i u prethodnim danima. Dijelovi HDZ-a, veliki dijelovi ovo ne podržavaju, ovo im se ne sviđa. A neka se Andrej Plenković i cjelokupna hrvatska javnost pita koji su to dijelovi koji su snimili i pustili ovu snimku iz zatvorenih HDZ-ovskih krugova" zaključio je Penava.

U kasnijem priopćenju za medije je dodao kako se Plenkovića "ne bi postidjeli ni najveći diktatori u svjetskoj povijesti" te ga je nazvao "bahatim, nepristojnim silnikom i koji prostačkim i vulgarnim rječnikom vrijeđa sve one koji su brana nastavku vladanja njegove korumpirane sluganske skupine koja se lažno predstavlja kao HDZ i sljednik dr. Franje Tuđmana".

Nadalje, istaknuo je kako je Domovinski pokret je glavna meta tog "prostačkog, vulgarnog ispada" u kojem Plenković koristi rječnik kojeg ne može citirati ni jedan pristojan čovjek. Penava je u priopćenju pozvao premijera na sučeljavanje: "sutra u bilo koje vrijeme, na mjestu koje odredi AP jer nije lijepo vrijeđati i ogovarati iza leđa".

VIDEO Plenković o Milanoviću: 'On je totalna politička štetočina'