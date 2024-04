Tadić: 'U politici nema off-the record', Bagić: 'Plenković nije rekao ništa novo, to o DP-u govori i javno'

Večernjakovi politički analitičari Tonči Tadić i Dragan Bagić komentirali su snimku premijera Andreja Plenkovića u kojoj je opleo po predsjedniku Domovinskog Pokreta, Ivanu Penavi. Naime, govor je navodno snimio jedan od članova HDZ-a pa ju je zatim dostavio Nacionalu. Plenković se u audio snimci koristi neprimjerenim rječnikom, a s obzirom na to da je snimka vidjela svijetlo dana može se zaključiti kako se premijerov nastup nije svidio nekome od njegovih kolega u HDZ-u. Špekulira se kako bi ovako nešto moglo smanjiti koalicijski potencijal HDZ-a.

"Transkripti su očito hit ove predizborne kampanje. Dosad su se koristili za diskreditaciju nakn izbora, no sada su u igri i prije izbora. Još 1992. u SAD na tečaju za izborne kampanje sam čuo ključnu poslovicu: "U politici nema off-the record", jer sve se možda snima, za sve postoje svjedoci. Kod svakog transkripta zato postoji trag sumnje je li onaj koji je snimljen doista znao da ga snimaju" rekao je Tonči Tadić.

"Što se poruka u ovom transkriptu tiče one su odaslane u javnost dva dana prije izborne šutnje s jasnim ciljem da utječu na ishod izbora. Je li rečeno nešto novo? Po meni nije. Svi dobro znamo da Plenković ne želi Most ni blizu, kao i da Most mrzi Plenkovića "kao mlada mladoženju koji ju je ostavio pred oltarom"", dodao je.

"Što se Domovinskog Pokreta tiče njega ionako čine bivši HDZ-ovci. Program DP-a nije da se oni prilagode HDZ-u nego da se HDZ prilagodi njima, što bi rekli Kinezi "umjesto da pas maše repom, trebao bi rep mahati psom". Neovisno o svemu izrečenom u ovim transkriptima, poslije izbora se broje osvojeni mandati i to je temelj za pregovore, a ne to što je tko kada o kome rekao. Politika je surov sport", zaključio je analitičar Tadić. Dragan Bagić pak smatra kako Plenković nije rekao ništa novo.

"Ono što Plenković govori na snimci (ono što smo do sada čuli) nije ništa novo. Tu je rečeno ono što on o DP-u govori i javno, samo drugim stilom jer se očito radilo o internom sastanku gdje je govorio stilom za unutrašnju javnost. Puštanje ovih izjava zapravo podiže njegov kredibilitet, jer tu vidimo da i javno i interno zauzima iste stavove. Objava ovih snimki definitivno smanjuje šanse koalicije cijelog DP-a sa HDZ-om, no šanse za to niti bez ovoga nisu bile jako visoke. Drugo je pitanje hoće li se neki dio DP-a odcijepiti i u nekoj kombinaciji podržati HDZ", kazao nam je Bagić.

