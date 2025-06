VIDEO Orbánova saveznica šokirala: Snimala se pored čovjeka zavezanog u prtljažniku

Saveznica mađarskog premijera Viktora Orbána naišla je na brojne kritike zbog snimke koju je objavila na Facebooku. Alexandra Szentkirályi objavila je kratku snimku na kojoj se nalazi pored automobila u čijem je prtljažniku zavezan čovjek. Ona, naime, tvrdi da će pristupanje Ukrajine EU-u dovesti do, između ostaloga, porasta trgovine organima. Čovjek u videu navodno je zaposlenik Ureda mađarskog premijera.

"Brzo pristupanje Ukrajine EU-u koštalo bi svako kućanstvo nekoliko milijuna forinti. Troškovi rata već su prouzročili štetu od dva i pol milijuna po obitelji, ali iz Bruxellesa bi na Mađare donijeli još veće nevolje. Za njih, velike zapadnoeuropske zemlje, to je posao stoljeća, ali za Mađarsku je brzo ukrajinsko članstvo smrtni udarac. Oružje, droge, trgovina organima i ljudima, ekstremne vojne skupine i genetski modificirana hrana preplavili bi Mađarsku. Ovu odluku donijeli su bez Mađara, ali mi to nećemo dopustiti. Ne mogu iz Bruxellesa odlučivati o sudbini Mađara, o tome možemo odlučivati samo mi, Mađari", stoji uz njezin video.

Ferenc Gelencsér, opozicijski zastupnik, izrazio je ogorčenje zbog videa i najavio planove za podnošenje kaznene prijave protiv Szentkirályi. Tvrdi da širenje laži koje mogu poremetiti javni red, širenje opasnih glasina ili sugeriranje prijetnje javnoj sigurnosti predstavlja kazneno djelo. Također, pozvao je Szentkirályi da ukloni video, prenosi The New Voice of Ukraine.

Szentkirályi je bila Orbánova glasnogovornica od 2020. do 2024. godine, a potom se kandidirala za gradonačelnicu Budimpešte predstavljajući vladajuću stranku. No, kasnije je povukla kandidaturu u korist drugog kandidata kojeg je podržao Orbán.