VIDEO Stampedo na plaži: Morski lavovi potjerali turiste, jedna žena ozlijeđena

Na društvenim mrežama proširile su se zastrašujuće snimke iz Kalifornije i s Havaja koje služe kao dobar podsjetnik da čovjek ne može kontrolirati prirodu i da je nužno slušati uputstva vlasti kad je riječ o životinjama.

Jedna žena ozlijeđena je u susretu s havajskom morskom medvjedicom u nedjelju ujutro oko 8 sati na poznatoj plaži Kaimana. A koji dan prije turisti na kalifornijskoj plaži La Jolla Cove u strahu su za vlastiti život bježali pred kalifornijskim morskim lavovima.

Ignorirala znakove

Snimka incidenta na Havajima pokazuje ženu koja pliva nekih 10 metara od obale i koju je napala ženka morske lavice kako bi zaštitila svoje mladunče.

"Mogli ste je čuti kako vrišti. Jadna žena je bila prestravljena", izjavio je svjedok Markus Faigle za lokalne medije.

Monk Seal Bite Update: Marine life officials say the woman bit by a monk seal in Waikiki had previously been warned of the dangers of being in the area.



New video shows the incident unfolding before bystanders come to her rescue. Dillon Ancheta reports. #HNN pic.twitter.com/Fo0e4FfwnC