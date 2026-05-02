VIDEO Napala Tumpa pred kamerama: On se razmahao na sve strane: 'Zloćudna je...'

Američki predsjednik Donald Trump našao se u neobičnoj i zabavnoj situaciji tijekom konferencije za novinare u Bijeloj kući kada ga je napala pčela. Incident se dogodio dok je Trump govorio o novoj kopnenoj ruti koju Pakistan otvara prema Iranu. Dok je odgovarao na pitanje novinara, Trump je odjednom počeo mahati rukama po zraku pokušavajući otjerati kukca. Nije prekinuo odgovor, već je nastavio "borbu" sve dok pčela nije odletjela. "To je bila zloćudna pčela!“, izjavio je Trump na opće oduševljenje novinara, a zatim brzo dodao: "Znam sve o tome", te se vratio na temu Pakistana. Predsjednik je iz incidenta izašao neozlijeđen. Pčela je, kako se kasnije doznalo, došla iz nove košnice koje je prva dama Melania Trump nedavno postavila na travnjaku Bijele kuće. Košnica u obliku minijature Bijele kuće sadrži dvije kolonije pčela, a inicijativa je usmjerena na promicanje oprašivanja i proizvodnju meda i voska.

Ovo nije bio prvi Trumpov susret s pčelama ovoga tjedna. Tijekom državnog posjeta britanskog kralja Charlesa i kraljice Camille, Trump je golom rukom uhvatio pčelu pred kamerama, što je izazvalo viralne reakcije na društvenim mrežama. Na snimkama se vidi kako je Melania bila vidno uznemirena i šokirana.

Na društvenim mrežama brzo su se pojavile šale, a jedan korisnik je napisao: „Zašto Trump pokušava ozlijediti jednu od Melanijinih pčela iz Bijele kuće?“ Podsjetimo, Bijela kuća ima tradiciju pčelarstva još od 2009. godine kada je Michelle Obama postavila prve košnice kako bi poduprla svoj povrtnjak i promicala zdravu prehranu. Te košnice mogle su proizvesti i do 100 kilograma meda godišnje. Ovaj šaljivi incident brzo je zaokupio američke medije, pokazujući laganiju stranu predsjedničkog života usred ozbiljnih međunarodnih tema, piše Express.