VIDEO Muškarac pao s kruzera. U moru je proveo 15 sati pa mahao spasiocima da ga vide: 'Ovo je pravo čudo'

Putnik koji je nestao s kruzera u Meksičkom zaljevu nakon što je više od 15 sati proveo u moru, objavila je američka obalna straža, prenosi BBC.

Kako navode, muškarac je bio u baru na brodu u društvo svoje sestre, no nije se vratio nakon što je otišao na toalet. Nakon nestanka na teren je izašlo nekoliko spasilačkih ekipa koje su pretražile područje, a muškarac je pronađen u četvrtak navečer oko 30 kilometara od obale Louisiane. Kako su otkrili, stanje mu je stabilno.

Poručnik američke obalne straže rekao je da je ovo ''pravo čudo'' te da nešto slično nije video u svojoj karijeri.

Footage from the rescue of the cruise ship passenger last night. Can also be downloaded here: https://t.co/xk0pBnVr1E pic.twitter.com/GK1IXCKlgx