VIDEO Nevjerojatni prizori iz Nevade, građani u strahu: 'Izgleda kao biblijska pošast'

Dijelovi američke savezne države Nevade trenutno su pod opsadom zbog ogromnih količina insekata koji su preplavili pojedina mjesta, a građani su u strahu jer scene na ulicama izgledaju kao iz noćne more.

Milijuni mormonskih cvrčaka u kratkom su se roku pojavili u gradu Elko, a snimke koje su građani objavili pokazuju kako su ceste, biljke, pa čak i zgrade prekrivene njima, prenosi USA Today.

NOT THIS WOMAN MAKING THE MORMON CRICKET INFESTATION ABOUT JESUS😭😭😭😭 pic.twitter.com/Qo5psI47sc