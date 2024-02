VIDEO Kolaps zbog snježne oluje u SAD-u: Očekuje se čak 30 cm snijega, otkazane stotine letova, zatvorene škole...

Putnici zračnog prijevoza imaju velike probleme u utorak zbog snažne zimske oluje koja je pogodila sjeveroistok SAD-a. Više od 1100 letova otkazano je diljem SAD-a do 7:30 ujutro po lokalnom vremenu, prema FlightAwareu.

Prema izvješću New York Timesa, očekuje se najveći snijeg u New Yorku u protekle dvije godine. Prognozira se do 15 centimetara snijega u New Yorku, dok u Bostonu meteorolozi očekuju čak i do 30 centimetara, prema Nacionalnoj meteorološkoj službi.

JetBlue je otkazao oko petine svojih letova, što je 156 letova, dok je regionalni prijevoznik Republic Airways najteže pogođen s 244 otkazana leta, prema FlightAwareu. Također, milijuni školaraca diljem regije danas će ostati kod kuće jer deseci škola biraju ili zatvoriti svoja vrata ili održavati nastavu na daljinu. Sve javne škole u New Yorku imat će samo online nastavu, što je odluka koja utječe na oko 1,1 milijun djece u 1.600 škola, javlja NBC News.

Podsjetimo, prošlog mjeseca oluja u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj rezultirala je nekim neočekivanim putovanjima, a putnici su bili ostavljeni stotinama kilometara udaljeni od njihovih željenih odredišta. Primjerice, putnici Ryanaira koji su planirali letjeti svega 258 kilometara preko Irske završili su u Parizu, gotovo 805 kilometara dalje. Drugi let koji je trebao sletjeti u Dublin završio je čak 1.030 kilometara dalje, na jugu Francuske.

