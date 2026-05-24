BACILI SU SE NA POD

VIDEO Kamere snimile trenutak pucnjave kod Bijele kuće: Novinari panično bježali usred snimanja priloga

Lorena Posavec
24.05.2026.
u 10:51

Incident se dogodio nakon što je muškarac, kojeg su američki mediji identificirali kao 21-godišnjeg Nasirea Besta, izvukao oružje iz torbe i zapucao u blizini Bijele kuće

Drama kod Bijele kuće tijekom pucnjave u kojoj je napadač otvorio vatru prema agentima Tajne službe zabilježena je i kamerama novinara koji su se u tom trenutku nalazili na travnjaku kod predsjedničke rezidencije. Nakon što su odjeknuli pucnjevi, novinari i snimateljske ekipe hitno su evakuirani u prostoriju za brifinge unutar Bijele kuće, dok su agenti osiguravali područje. Na društvenim mrežama objavljen je i video koji prikazuje trenutke panike neposredno nakon početka pucnjave. Snimku je na X-u objavila Selina Wang, dopisnica ABC Newsa iz Bijele kuće, koja je u tom trenutku izvještavala sa sjevernog travnjaka.

"Bila sam usred snimanja videa na svom iPhoneu sa sjevernog travnjaka kod Bijele kuće kada smo čuli pucnjeve. Zvučalo je kao deseci hitaca. Rečeno nam je da potrčimo do prostorije za brifinge za medije gdje se sada nalazimo", napisala je novinarka uz objavljeni video. Na snimci se čuju rafali pucnjeva, dok se novinari naglo saginju i pokušavaju pronaći zaklon. Incident se dogodio nakon što je muškarac, kojeg su američki mediji identificirali kao 21-godišnjeg Nasirea Besta, izvukao oružje iz torbe i zapucao u blizini Bijele kuće. Tajna služba uzvratila je vatru, a napadač je kasnije preminuo u bolnici.
Bijela kuća pucnjava SAD

