VIDEO Kako je ruski avion oborio američki dron?: Objavljena animirana simulacija incidenta

Medijska kuća CBS je objavila animiranu simulaciju incidenta nad Crnim morem u kojem se ruski borbeni avion sudario s američkim dronom. Jedan od ruskih mlažnjaka, naime, udario je u propeler drona.

Sudar je učinio dron "nesposobnim za letenje" i dužnosnici su ga srušili u more, izvijestio je Pentagon. Bijela kuća je presretanje bespilotne letjelice od strane ruskog zrakoplova nazvala "nesmotrenim". Rusija je incident nazvala "provokacijom" i pozvala SAD da prekine 'neprijateljske letove'.

📹 CBS channel showed a video reenactment of how a Russian #Su27 fighter jet shot down an American #MQ9 Reaper. pic.twitter.com/pRO9tPcxM7