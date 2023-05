VIDEO Dirljiva scena iz Amerike: Gradonačelnik New Yorka dao veliku počast Hrvatskoj

– Najveća je hrvatska populacija u Americi upravo ovdje. A ja znam koliko je lijepa vaša zemlja jer sam prije više godina, prilikom posjeta Hrvatskoj, gledao prelijepu obalu, vidio koliko su ljudi ljubazni te sam iskusio kako čovjek može tamo otići obnoviti svoju energiju i duh – rekao je Adams.



Generalni konzul Hrvatske Nikica Kopačević gradonačelniku je darovao službeni dres hrvatske nogometne reprezentacije, a Eric Adams je rekao da će ga ponosno nositi te je uskliknuo: "Smatrajte me članom hrvatskog tima!" Zatim je zahvalio Hrvatima, i kao zajednici u SAD-u i onima koji su nazočili podizanju hrvatske zastave na Bowling Greenu na Manhattanu.

– Vi vjerujete u obitelj, u poduzetništvo te u javnu sigurnost – rekao je Adams.

The bond between New York City and our Croatian community is as strong as ever.



Today we welcomed Croatian-Americans to Bowling Green to celebrate that bond by raising their flag and proclaiming this day Croatia Heritage Day. pic.twitter.com/gdIphRJB9e