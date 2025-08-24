Naši Portali
POBJEDNIK 50. TRKE NA PRSTENAC

VIDEO Antonio Osip pobjedu posvetio obitelji: 'Godina je upotpunjena do kraja'

Foto: Dario Topić
1/7
Autori: Dario Topić, Korina Baretić
24.08.2025.
u 21:21

Osip ističe kako je uoči današnje utrke bio miran i koncentriran: "Iskreno ću reći, ja sam od jutra bio miran i staložen i nekako od svih sadašnjih 11 trka ova mi je bila najmirnnija i najviše sam uživao na polju" opisao je.

Antonio Osip pobjednik je jubilarnog 50. izdanja Trke na prstenac u Barbanu, u kojoj je osvojio ukupno 8,5 punata. Ovaj viteški turnir, koji se u Istri održava već više od tri stoljeća, i ove je godine privukao brojne posjetitelje i visoke uzvanike, a Osipova pobjeda imala je dodatnu težinu zbog posebne obljetnice.

Antonio Osip osvojio 50. Trku na prstenac s 8.5 punata: 'Prva pobjeda je bila slatka, ali ova je nekako posebna'

"Jako, jako lijep osjećaj. Prva pobjeda je bila slatka, ali ova je nekako posebna. Ipak je obljetnica" kazao je slavodobitnik jubilarne Trke na prstenac, Antonio Osip za Večernji list. "Posveta ove pobjede ide mojoj djeci i ženi. Prije 13 dana smo dobili treće dijete tako da je godina upotpunjena do kraja" dodaje.

Osip ističe kako je uoči današnje utrke bio miran i koncentriran: "Iskreno ću reći, ja sam od jutra bio miran i staložen i nekako od svih sadašnjih 11 trka ova mi je bila najmirnnija i najviše sam uživao na polju" opisao je Osip. U utrci je sudjelovao i njegov brat, kojem Antonio želi osjetiti radost prve pobjede: "Želim da on dobije jer je ta prva pobjeda neopisiva" kazao je. "Nema rivalstva. Braća smo i iskreno on se bavi više konjima nego ja i on me uvukao u taj sport. Moja želja je da i on osvoji Trku na prstenac" zaključio je Osip.
Spektakl na nebu: Pet padobranaca skočilo je i donijelo prstenac na trku i oduševili su publiku
