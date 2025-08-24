FOTO Okupili se brojni visoki uzvanici: Pogledajte tko je sve stigao u Barban
Na jubilarnu 50. Trku na prstenac u Barban danas su stigli brojni visoki uzvanici. Malo istarsko mjesto i ove je godine postalo središte okupljanja, a manifestacija je privukla i velik broj turista koji žele doživjeti spoj tradicije i povijesti.
Na ovo posebno događanje stigla je ministrica zdravstva Irene Hrstić, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, predsjednik Sabora Gordan Jandroković te bivši predsjednici Stjepan Mesić i Ivo Josipović.
Uz njih, manifestaciju su pratili i izaslanica predsjednika Republike Melita Mulić, istarski župan Boris Miletić, gradonačelnik Poreča i saborski zastupnik IDS-a Loris Peršurić, saborska zastupnica Sanja Radolović, saborski zastupnik i bivši načelnik Barbana Dalibor Paus, predsjednik Društva Trka na prstenac Aldo Osip te barbanski župnik vlč. Bernard Jurjević.
Glavna utrka, u kojoj će se 16 konjanika boriti za titulu slavodobitnika, krenula je u 17 sati, a poseban uvod u natjecanje priredili su padobranci koji su donijeli prstenac i izazvali oduševljenje publike.
Ove su godine izostali predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković, čime je VIP tribina bila bez najvišeg državnog vrha. Ipak, bogat program - od koncerata Mladena Grdovića i grupe Vigor, pa do vatrometa - osigurava da Barban ovog vikenda živi u znaku tradicije i slavlja.