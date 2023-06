VIDEO Dron snimio strašne prizore: 200 kola hitne pomoći na terenu, poginulo gotovo 300 ljudi

Najmanje 288 ljudi poginulo je u sudaru vlakova u indijskoj saveznoj državi Odishi, a još 850 ih je ozlijeđeno, kazao je dužnosnik Odishe AFP-u u subotu. Reuters napominje kako je riječ o najsmrtonosnijoj željezničkoj nesreći u Indiji u više od dva desetljeća.

Vidosnimke dronom pokazuju razbacane vagone. Više od 200 timova hitne pomoći poslano je na teren gdje još traje izvlačenje.

Videosnimka od petka prikazuje spasioce kako se penju uz jedan od oštećenih vlakova kako bi pronašli preživjele, dok su putnici dozivali pomoć i jecali.

Do sudara je došlo oko 19 sati po lokalnom vremenu (15:30 po srednjoeuropskom). Howrah Superfast Express, koji vozi od Bangalorea do Howraha u Zapadnom Bengalu iskočio je iz tračnica i sudario se s Coromandel Expressom koji vozi od Kolkate do Chennaija.

Indija je subotu proglasila danom žalosti zbog nesreće. Najsmrtonosnija željeznička nesreća u Indiji dogodila se 1981. kada je vlak sletio s mosta u rijeku u državi Bihar, pri čemu je poginulo oko 800 ljudi.