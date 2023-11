VIDEO Dramatični trenutak: Skočili u ledenu vodu da spase život, na kraju i sami završili u bolnici

Incident je potvrdila lokalna policija Zapadnog Bruxellesa i vatrogasci. Dvojica hrabrih mladića su se suočila s ekstremnim vremenskim uvjetima i opasnostima ledenog kanala kako bi priskočili u pomoć čovjeku u nevolji.

Cijeli događaj odigrao se oko 12:20 sati u blizini muzeja Millenium Iconoclast Museum of Art (MIMA) i brzo je privukao pažnju svjedoka. Kada su vatrogasci stigli na mjesto događaja, u vodi su zatekli troje ljudi. Prvi muškarac bio je bez svijesti, dok su dvojica hrabrih heroja bila ozbiljno pogođena hipotermijom zbog ledene vode, piše The Brussels Times.

Ronioci iz vatrogasne brigade brzo su reagirali i uspješno izvukli sve troje iz hladne vode. Muškarac koji je prvi upao u kanal reanimiran je na licu mjesta i prevezen u bolnicu u kritičnom stanju. Ostala dva muškarca također su prebačena u bolnicu zbog hipotermije.

Unatoč herojskom činu ovih mladića, još uvijek postoje mnoge nepoznanice oko samog incidenta. Daljnja istraga bit će provedena kako bi se utvrdilo kako je došlo do ove situacije.

