VIDEO Dramatična krađa auta u SAD-u: Žena se primila za prozor, lopov ju je odvukao

Žena iz SAD-a pokušala je u nedjelju poslijepodne spriječiti krađu svog automobila Dodge Chargera na benzinskoj postaji u Connecticutu. Primila se za prozor vozila, a lopov je krenuo voziti te ju je odvukao.

Prema podacima policije, u ponedjeljak navečer nije bilo pomaka u slučaju, a žena je zbrinuta u bolnici zbog ogrebotina na rukama. U pokušaju da dobije informacije od javnosti, policija je objavila snimku krađe s nadzorne kamere, na kojoj se vidi kako se žena spotiče i pada dok trči za lopovima, a zatim se drži za prozor s vozačeve strane dok se Charger udaljava, prenosi CT Insider.

Policija još uvijek traži ukradeno vozilo, a na snimci se vidi i u kojem su se vozilu lopovi dovezli. Krađa se, naime, dogodila kada je vlasnica vozila ušla u trgovinu na benzinskoj postaji.

A woman in Connecticut was dragged onto a roadway while trying to stop her car from being stolen.



Police asked anyone with information to come forward. There was no information immediately available about the condition of the woman.



