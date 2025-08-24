Putnici u Puli čekali satima: Let za Zadar kasnio, a onda su morali izaći iz zrakoplova

Let Croatia Airlinesa iz Pule za Zadar trebao je poletjeti danas u 15:15 sati, no putnici već satima čekaju rasplet situacije. Najprije je zabilježeno kašnjenje od sat vremena, a potom je došlo do ozbiljnijeg problema. Avion je, prema riječima putnika, prizemljen u posljednjem trenutku zbog tehničkog kvara.

"Sada je već 17 sati, napomenimo da se u 14 sati radio check-in. Za let od 20 minuta. Putnici su izašli iz aviona, a mehaničar je trenutačno u avionu", javlja naš čitatelj s aerodroma u Puli.

Kako javlja čitatelj Večernjeg, let je odgođen. Kontaktirali smo Croatia Airlines i Zračnu luku Pula te ćemo njihov komentar objaviti čim ga dobijemo.